ФОТО В Ида-Вирумаа была обнаружена змея, которой не должно быть в Эстонии

Перевод: Сергей Светлов

Эстонский музей природы поделился в социальных сетях фотографиями змеи, которая не должна обитать в Эстонии. Змея привлекла внимание сотрудников музея в Ида-Вирумаа, где они проводили полевые работы.

«На прошлой неделе сотрудники нашего музея были на полевых работах в Ида-Вирумаа. Во время них энтомолог Ааре Линдт заметил черную змею, которой в Эстонии в принципе быть не должно», - говорится в посте музея в соцсетях.

«Он поймал змею, и вместе с зоологом Йоозепом Сарапуу выяснил, что это все-таки гадюка, хотя у нее отсутствовал характерный зигзаг на спине и кончик хвоста был оранжевым», - описывается ситуация.

Своеобразная гадюка. Фото: Anete Altrov / Eesti Loodusmuuseum

Оказалось, что у гадюк зрачки отличаются от зрачков ужей, у последних они овальные: «Таким образом, с большой уверенностью можно сказать, что это гадюка. Почему она выглядит так необычно? Одно из возможных объяснений - это молодая рептилия, у которой еще не сформировались характерные узоры и окраска. В любом случае, это очень интересная находка! И она была не одна - сотрудники музея, проводившие полевые работы, заметили в общей сложности трех таких темных змей».

Змея, о которой идет речь, крупным планом. Фото: Anete Altrov / Eesti Loodusmuuseum