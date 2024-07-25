Российские и китайские стратегические бомбардировщики патрулируют небо вблизи Аляски

«Авиационная группа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил России и стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС Китая провела воздушное патрулирование над акваториями Чукотского и Берингова морей и северной части Тихого океана», - говорится в сообщении, также уточняется, что патрулирование продолжалось пять часов.

Заявление было сделано после того, как Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что в среду американские и канадские военные самолеты перехватили два российских и два китайских бомбардировщика в международном воздушном пространстве вблизи Аляски.