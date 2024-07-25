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Российские и китайские стратегические бомбардировщики патрулируют небо вблизи Аляски

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Российский истребитель Су-27.
Российский истребитель Су-27. Фото: Handout

Российские и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над Дальним Востоком России и Беринговым проливом в районе Аляски, сообщило сегодня Министерство обороны РФ.

«Авиационная группа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил России и стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС Китая провела воздушное патрулирование над акваториями Чукотского и Берингова морей и северной части Тихого океана», - говорится в сообщении, также уточняется, что патрулирование продолжалось пять часов.

Заявление было сделано после того, как Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что в среду американские и канадские военные самолеты перехватили два российских и два китайских бомбардировщика в международном воздушном пространстве вблизи Аляски.

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