В Таллинне появилось несколько современных и привлекательных жилых и деловых кварталов, куда приезжают поесть, провести время или поработать. При этом люди нуждаются в удобных местах для парковки.
СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ В каких новых кварталах столицы самая выгодная парковка?
Перевод: Сергей Светлов
Сравнение цен на парковку в современных кварталах показывает, что самая доступная почасовая парковка находится в городке Фале (1-2 евро/час). Самая высокая почасовая ставка в квартале Ротерманни (3-6 евро/час), что объясняется его плотной застройкой.
Круглосуточная парковка также самая дешевая в городке Фале (1,50-4 евро/24 часа). Самая дорогая круглосуточная парковка, неожиданно, в Ноблесснере (10-15 евро/24 часа) и в бизнес-центре Таммсааре (10 евро/24 часа). В центре города, на парковке Ротерманни, можно припарковаться на 24 часа за шесть евро. Также шесть евро стоит суточная парковка в Порто-франко, Ротерманни, Теллискиви и на евро дешевле в Юлемисте (пять евро).
Важно отметить, что в каждом районе предлагаются парковки разного ценового уровня. Поэтому стоит заранее выяснить, где находится самая выгодная парковка в данном районе. Разница в цене может быть значительной, и к счету в ресторане может добавиться такая же сумма за вечернюю парковку. Например, в Теллискиви почасовые ставки варьируются от двух до восьми евро. В Ротерманни - от трех до шести евро, в Юлемисте Сити - от одного до четырех евро. В квартале Фале ценовой диапазон невелик, всего 1-2 евро за час.
Основными операторами парковок в Таллинне являются Ühisteenused и Europark. По словам руководителя по развитию и поддержке услуг Ühisteenused Ааре Сеппа, парковка является вспомогательной услугой и в основном цены на парковку формируются владельцем квартала в сотрудничестве с оператором парковки.
«Формирование цены на парковку зависит от множества факторов. В первую очередь, от местоположения, специфики деятельности арендаторов и окружающей парковочной среды. Как правило, постоянная парковка является частью арендного соглашения и определяется владельцем. Доступная и удобная парковка может способствовать развитию бизнеса, а плохо организованная парковка может негативно сказаться на нем. С точки зрения владельца или управляющего, также необходимо учитывать специфику бизнеса арендатора, так как некоторые услуги или учреждения могут привести к более интенсивному потоку автомобилей, что следует учитывать при выборе места и ценообразовании», - сказал Сепп.
Безусловно, на формирование цены влияет вакантность парковочных мест и спрос в конкретном месте. Существуют районы, где невозможно предложить низкую цену, поскольку дефицит парковочных мест приводит к тому, что существующие места быстро заполняются, и для посетителей мест уже не остается.
«Таким образом, цена частично определяется свободой выбора владельца, но в основном ее определяет рыночная ситуация. Например, если Фале, Юлемисте, Ноблесснер и другие могут предложить более дружелюбные для посетителей цены из-за своего расположения, то в Ротерманни это сделать сложнее», - пояснил Сепп.
Самый распространенный способ оплаты парковки в Эстонии - это мобильная парковка. 95 процентов парковок оплачиваются с помощью мобильных телефонов, при этом половина пользователей используют SMS для начала парковки, а другая половина использует парковочные приложения.
Различные решения для парковки не влияют на конечную стоимость для потребителя. В Таллинне около 80 процентов парковок являются открытыми, закрытые территории используются реже и это оправдано, когда недостаточно мест или когда необходимо зарезервировать парковочные места.
«Эстонские водители предпочитают избегать шлагбаумов, поэтому, например, в торговом центре Viru мы заменили систему шлагбаумов другим решением. Только в крупных жилых районах можно еще встретить такие парковки со шлагбаумом, где в будке сидит человек и собирает деньги», - рассказал Ааре.