СРАВНЕНИЕ ЦЕН В каких новых кварталах столицы самая выгодная парковка?

«Формирование цены на парковку зависит от множества факторов. В первую очередь, от местоположения, специфики деятельности арендаторов и окружающей парковочной среды. Как правило, постоянная парковка является частью арендного соглашения и определяется владельцем. Доступная и удобная парковка может способствовать развитию бизнеса, а плохо организованная парковка может негативно сказаться на нем. С точки зрения владельца или управляющего, также необходимо учитывать специфику бизнеса арендатора, так как некоторые услуги или учреждения могут привести к более интенсивному потоку автомобилей, что следует учитывать при выборе места и ценообразовании», - сказал Сепп.

Сравнение цен на парковку в Фале, Юлемисте Сити, Ноблесснере, Теллискиви, бизнес-центре Таммсааре, Порто-Франко и Ротерманни. Фото: Erakogu

Безусловно, на формирование цены влияет вакантность парковочных мест и спрос в конкретном месте. Существуют районы, где невозможно предложить низкую цену, поскольку дефицит парковочных мест приводит к тому, что существующие места быстро заполняются, и для посетителей мест уже не остается.

«Таким образом, цена частично определяется свободой выбора владельца, но в основном ее определяет рыночная ситуация. Например, если Фале, Юлемисте, Ноблесснер и другие могут предложить более дружелюбные для посетителей цены из-за своего расположения, то в Ротерманни это сделать сложнее», - пояснил Сепп.

Самый распространенный способ оплаты парковки в Эстонии - это мобильная парковка. 95 процентов парковок оплачиваются с помощью мобильных телефонов, при этом половина пользователей используют SMS для начала парковки, а другая половина использует парковочные приложения.

Различные решения для парковки не влияют на конечную стоимость для потребителя. В Таллинне около 80 процентов парковок являются открытыми, закрытые территории используются реже и это оправдано, когда недостаточно мест или когда необходимо зарезервировать парковочные места.

«Эстонские водители предпочитают избегать шлагбаумов, поэтому, например, в торговом центре Viru мы заменили систему шлагбаумов другим решением. Только в крупных жилых районах можно еще встретить такие парковки со шлагбаумом, где в будке сидит человек и собирает деньги», - рассказал Ааре.