В первой половине этого года костью в горле российских СМИ в первую очередь встали политики и военные, но очень характерным является и то, какие именно высказывания вызвали у пропагандистской машины Кремля наибольшее раздражение. Propastop составил первую десятку эстонцев, которым пресса, представляющая интересы Москвы, за шесть месяцев уделила больше всего внимания.

Для ежедневного мониторинга материалов российских медиа об Эстонии Propastop использует самостоятельно разработанный инструмент Propamon. Данный рейтинг составлен, исходя из количества тем, затронутых в порядка трех тысяч статей, собранных в стриме Propastop. Следует отметить, что одну и ту же тему освещают одновременно несколько российских изданий, но подход может несколько отличаться. Все ссылки на мнения представителей Эстонии преподносятся российским читателям в стиле подконтрольных Кремлю СМИ.