С 1 сентября 2026 года помощники воспитателей в детских садах должны будут владеть эстонским языком на уровне B2, а учителя, работающие по международной учебной программе, - на уровне B1.

Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что качество образования на эстонском языке напрямую зависит от языковых навыков сотрудников образовательных учреждений, и что уточнение языковых требований необходимо для того, чтобы обеспечить поддержку детям и подросткам в детских садах и школах, переходящим на обучение на эстонском языке.

«На формирование системы преподавания на эстонском языке и на развитие языковой среды влияют все, кто работает в сфере образования и воспитания и ежедневно контактирует с детьми», - подчеркнула Каллас.

Помощникам воспитателей в детских садах будет дано два года, чтобы довести уровень владения эстонским языком до требуемого уровня B2. До 1 сентября 2026 года помощник воспитателя в детском саду может владеть эстонским языком на уровне A2.

Учителя, проработавшие в Эстонии не менее пяти лет и работающие по международной учебной программе, в настоящее время обязаны владеть эстонским языком на уровне B2.