В четверг правительство одобрило список требований к учителям, руководителям школ и вспомогательным специалистам, которые должны владеть эстонским языком в связи с переходом на обучение на эстонском языке.
С 1 сентября 2026 года помощники воспитателей в детских садах должны будут владеть эстонским языком на уровне B2, а учителя, работающие по международной учебной программе, - на уровне B1.
Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что качество образования на эстонском языке напрямую зависит от языковых навыков сотрудников образовательных учреждений, и что уточнение языковых требований необходимо для того, чтобы обеспечить поддержку детям и подросткам в детских садах и школах, переходящим на обучение на эстонском языке.
«На формирование системы преподавания на эстонском языке и на развитие языковой среды влияют все, кто работает в сфере образования и воспитания и ежедневно контактирует с детьми», - подчеркнула Каллас.
Помощникам воспитателей в детских садах будет дано два года, чтобы довести уровень владения эстонским языком до требуемого уровня B2. До 1 сентября 2026 года помощник воспитателя в детском саду может владеть эстонским языком на уровне A2.
Учителя, проработавшие в Эстонии не менее пяти лет и работающие по международной учебной программе, в настоящее время обязаны владеть эстонским языком на уровне B2.
Для выполнения своих обязанностей им не обязательно иметь такой высокий уровень, но и они должны владеть эстонским языком в определенной мере. Учителя международных школ должны будут владеть эстонским языком на уровне B1, как и в настоящее время для академических работников высших учебных заведений, преподающих не на эстонском языке. Требование о владении языком на уровне B1 вступит в силу 1 сентября 2026 года, и к этому времени у этих сотрудников будет возможность довести свой уровень владения эстонским языком до требуемого.
Учителям общеобразовательных школ, преподающим не на эстонском языке и владеющим эстонским языком на уровне B2, будет дано время до 1 августа следующего года, чтобы довести уровень владения языком до требуемого.
Кроме того, были уточнены требования к уровню владения языком для специалистов по поддержке, так что с 1 августа 2026 года все специалисты по поддержке, работающие на эстонском языке, должны будут владеть эстонским языком на уровне C1, за исключением учителей и психологов, для которых это требование уже действует.
До сих пор социальные педагоги и логопеды не были упомянуты в языковом регламенте. Теперь уточнено, что и они должны владеть эстонским языком на уровне C1, если работают на эстонском языке и в течение двух лет довести уровень своего владения языком до требуемого уровня. При этом они могут продолжать работать по специальности.
Помимо педагогов, уточнено, что физиотерапевты, акушерки и медсестры, оказывающие медицинские услуги, должны владеть эстонским языком на уровне B2, а требование владения языком на уровне B2 теперь распространяется на всех сотрудников охранных фирм.