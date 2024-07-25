СБУ: группа российских диверсантов готовила поджоги в Украине, Польше и странах Балтии

Как говорится в сообщении СБУ, агентурная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ состояла из 19 человек, которые жили в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в городе Запорожье.

При этом украинские спецслужбы говорят, что задержали организатора вражеской ячейки и его соучастника.

«Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы РФ», - отмечает СБУ.

По данным службы, целями группы были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии, и ее участники за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов. Этих людей, как утверждает СБУ, планировали отправить в ЕС с использованием поддельных документов, оформленных на третьих лиц.

При этом злоумышленники планировали снимать поджоги на свои телефоны и использовать эти записи для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание социально-политической обстановки в Евросоюзе, утверждает СБУ.

В последние месяцы западные спецслужбы предупреждали о масштабной российской диверсионной кампании в странах, поддерживающих Украину. В том числе, по данным CNN, нанятые Россией агенты планировали поджоги и нападения на западные военные базы, а также пытались дестабилизировать ситуацию в западных странах и повлиять на настроения в обществе.

Конечная цель этих операций, по мнению НАТО, состоит в том, чтобы подорвать в европейцах уверенность в необходимости помогать Украине.