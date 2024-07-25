Налетай! Ядерный бункер времен холодной войны выставлен на аукцион

Бункер расположен в Англии, недалеко от Седберга. На участке также есть парковочное место и небольшой сарай.

Бункер был построен в 1950-х годах ныне несуществующим Королевским наблюдательным корпусом для отслеживания самолетов противника и обнаружения возможных ядерных ударов. Когда закончилась холодная война, большинство бункеров снесли.

Выставленный на аукцион бункер. Фото: sdlauctions.co.uk

Продавец объяснил, что бункер предназначался для защиты наблюдателей: они должны были сообщать о ядерных осадках и последствиях ядерной атаки. Он был снабжен продовольствием и водой на четырнадцать дней, там был телефон и радиосвязь. Сейчас в бункере даже есть доступ к интернету.

В убежище, частично скрытое от прохожих кустами, можно попасть через люк и 12-метровую металлическую лестницу.

Фото: sdlauctions.co.uk

Несмотря на то, что бункер не новый, выглядит он достаточно хорошо - недавно его ремонтировали. Он точно не подойдет для людей, страдающих клаустрофобией, так как в нем нет окон и естественного света. В бункере в принципе отсутствуют какие-либо удобства - нет ни туалетов, ни водопровода.

Несмотря на это, бункер может подойти для отдыха на выходных или даже для сдачи в аренду на Airbnb. Здесь есть несколько кресел, печь и кладовая с мусорным ведром, дровами и прочими принадлежностями.

Ядерный бункер выставлен на аукцион по стартовой цене 15 000-20 000 фунтов (приблизительно 19 000-26 000 долларов) и поступит в продажу с утра 25 июля.