Семь очаровательных пород собак-долгожителей

1. Сиба-ину - древняя порода маленьких собак из Южной Азии. Согласно масштабному исследованию, проведенному в Великобритании, именно собаки этой породы живут дольше всех - в среднем 14 лет и шесть месяцев. Внешне эта порода напоминает лису и стала очень известной в мире мемов. В ходе исследования были проанализированы данные более чем полумиллиона собак, чтобы понять, как порода, пол и тип телосложения, например, влияют на среднюю продолжительность жизни собак.

2. Китайская хохлатая собака - одна из самых известных бесшерстных пород собак, которая может дожить до 13-18 лет. Как это типично для племенных собак, они время от времени страдают от проблем со здоровьем, таких как проблемы с глазами и зубами, однако известно, что некоторые китайские овчарки живут более 20 лет.

3. Тибетский спаниель также относится к породам собак с большей продолжительностью жизни, чем другие. Согласно вышеупомянутому исследованию, средняя продолжительность их жизни составляет 15 лет и два месяца. Интересно, что исследование также показало, что собаки женского пола, независимо от породы, живут в среднем дольше, чем кобели. Тибетский спаниель был выведен монахами в тибетских монастырях в качестве сторожевой собаки.