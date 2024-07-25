У берегов Швеции нашли затонувшее судно с шампанским для русского царя

Но оказалось, что они нашли у берегов Швеции парусник XIX века, доверху загруженный шампанским, вином, минеральной водой и фарфором. Судно везло более 100 бутылок шампанского.

Томаш Стахура, руководитель польской водолазной компании Baltitech, считает, что судно могло следовать в Санкт-Петербург с грузом для русского царя.

Baltitech специализируется на поиске и исследовании затонувших кораблей в Балтийском море.

«Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет. Время от времени мы находим одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь», - говорит Томаш Стахура.

Находка была сделана примерно в 20 морских милях (37 км) к югу от шведского острова Эланд.

Двое дайверов планировали быстрое погружение, но исчезли под водой почти на два часа.

«Тут мы поняли, что на дне есть что-то очень интересное», - рассказывает Стахура.

Глиняные бутылки с водой, на которых была указана торговая марка немецкой компании Selters, помогли им определить примерную дату кораблекрушения: 1850-1867 годы.

От названия этой компании и немецкого Selterswasser происходит знаменитая в конце XIX - начале XX века в России зельтерская (сельтерская) вода, с которой вы могли встретиться, например, в рассказах Чехова и в романах других русских писателей.