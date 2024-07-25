В июне упало чувство уверенности потребителей

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в месячном сравнении также упала на один пункт до -42 пунктов, год назад она составляла -48 пунктов.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев в июне упала за месяц с -19 до -22 пунктов, в июне 2023 года она составляла -22 пункта.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев в июне за месяц упала на 2 пункта до отметки -17 пунктов, год назад она составляла также -17 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности - это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.

Методика подсчета чувства уверенности потребителей изменилась в мае 2022 года. Размер выборки 1000 человек, опрос проводится в форме онлайн-опроса.