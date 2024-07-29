Катя, медсестра

Катя. Фото: Rene Henri Rand

Сижу с ребенком, новости вообще не читаю. Что-то краем уха слышала про Байдена, про то, что он отказывается от борьбы, и про покушение на Трампа тоже. Скажу вам честно, мне это вообще не интересно.

Главное – то, что будет у нас, потому что здесь растет мой ребенок. Изменит ли как-то исход выборов в США ситуацию для Эстонии? Не знаю. Политика – это последнее, что сейчас меня интересует.

Владислав, пенсионер

Владислав. Фото: Rene Henri Rand

Президентские выборы в США? Я их называю «дурдомом». Все мы в Евросоюзе под влиянием этого дурдома.

Слежу за происходящим, конечно же, почему бы и нет, и вижу пока только цирк. Как человек с лошадиной улыбкой мог быть в Штатах прокурором? Для меня это нонсенс.

А Трамп – нормальный, зрелый мужик. Когда ему пуля пол-уха отбила, он стал кумиром Америки. Он своего добьется.

Дмитрий, техник охранной сигнализации

Дмитрий. Фото: Rene Henri Rand

За тем, что происходит в США, не слежу, но кто такой Трамп, конечно, знаю. Это бывший президент Америки. Никаких прогнозов по поводу исхода американских выборов не делаю.

Валерий, пенсионер

Валерий. Фото: Rene Henri Rand

Понятия не имею, почему все в мире следят за предвыборной гонкой в США. Что я думаю по этому поводу? Ну... Бардак везде и кругом, я серьезно.