Как выяснилось в ходе уличного опроса Rus.Postimees, жители Таллинна в целом неплохо осведомлены о ходе предвыборной гонки в США. Многие участники опроса откровенно симпатизируют кандидату республиканцев Дональду Трампу и сомневаются в успехе нынешнего вице-президента Камалы Харрис.
Опрос недели ⟩ Жители Эстонии откровенно симпатизируют кандидату в президенты США: «Адекватный мужик, своего добьется» (1)
Катя, медсестра
Сижу с ребенком, новости вообще не читаю. Что-то краем уха слышала про Байдена, про то, что он отказывается от борьбы, и про покушение на Трампа тоже. Скажу вам честно, мне это вообще не интересно.
Главное – то, что будет у нас, потому что здесь растет мой ребенок. Изменит ли как-то исход выборов в США ситуацию для Эстонии? Не знаю. Политика – это последнее, что сейчас меня интересует.
Владислав, пенсионер
Президентские выборы в США? Я их называю «дурдомом». Все мы в Евросоюзе под влиянием этого дурдома.
Слежу за происходящим, конечно же, почему бы и нет, и вижу пока только цирк. Как человек с лошадиной улыбкой мог быть в Штатах прокурором? Для меня это нонсенс.
А Трамп – нормальный, зрелый мужик. Когда ему пуля пол-уха отбила, он стал кумиром Америки. Он своего добьется.
Дмитрий, техник охранной сигнализации
За тем, что происходит в США, не слежу, но кто такой Трамп, конечно, знаю. Это бывший президент Америки. Никаких прогнозов по поводу исхода американских выборов не делаю.
Валерий, пенсионер
Понятия не имею, почему все в мире следят за предвыборной гонкой в США. Что я думаю по этому поводу? Ну... Бардак везде и кругом, я серьезно.
Кто победит на выборах? Полагаю, что Трамп. А для Эстонии его победа ничего означать не будет.
Нина, пенсионерка
Почему мне нравится Дональд Трамп? Он хороший политик. Защищает все, чтоб мир на земле был. Крепкий хозяйственник.
Что значит для Эстонии, если на выборах победит Трамп? Что-то, наверное, поменяется. Может быть, дружба будет, мир наладится.
Поспокойней, наверное, будет обстановка, не такая для людей напряженная.
Ольга, бариста
Ничего по поводу выборов не думаю, потому что не отслеживаю, но Трампа уважаю. Респект ему и уважуха.
Трамп меня привлекает своей харизмой. Видный мужчина, в адеквате. И делает все правильно, по-человечески.
Сергей, строитель
Слежу в целом за предвыборной кампанией. Поддерживаю Трампа. Думаю, что Харрис Америку не потянет.
Президент США должен быть человеком серьезным, таким, как Трамп. Он бизнесмен, решал проблемы. А Харрис, ну кто такая Харрис? Откуда взялась, чем занималась?
Предрешен ли исход выборов? Думаю, что да - выберут Трампа. Цветное население Америки поддержит Харрис, тогда как за Трампа проголосует белое большинство.