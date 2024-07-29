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Опрос недели Жители Эстонии откровенно симпатизируют кандидату в президенты США: «Адекватный мужик, своего добьется» (1)

Даниэль Гилман Рене Хенри Ранд
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Как выяснилось в ходе уличного опроса Rus.Postimees, жители Таллинна в целом неплохо осведомлены о ходе предвыборной гонки в США. Многие участники опроса откровенно симпатизируют кандидату республиканцев Дональду Трампу и сомневаются в успехе нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

Катя, медсестра

Катя.
Катя. Фото: Rene Henri Rand

Сижу с ребенком, новости вообще не читаю. Что-то краем уха слышала про Байдена, про то, что он отказывается от борьбы, и про покушение на Трампа тоже. Скажу вам честно, мне это вообще не интересно.

Главное – то, что будет у нас, потому что здесь растет мой ребенок. Изменит ли как-то исход выборов в США ситуацию для Эстонии? Не знаю. Политика – это последнее, что сейчас меня интересует.

Владислав, пенсионер

Владислав.
Владислав. Фото: Rene Henri Rand

Президентские выборы в США? Я их называю «дурдомом». Все мы в Евросоюзе под влиянием этого дурдома.

Слежу за происходящим, конечно же, почему бы и нет, и вижу пока только цирк. Как человек с лошадиной улыбкой мог быть в Штатах прокурором? Для меня это нонсенс.

А Трамп – нормальный, зрелый мужик. Когда ему пуля пол-уха отбила, он стал кумиром Америки. Он своего добьется.

Дмитрий, техник охранной сигнализации

Дмитрий.
Дмитрий. Фото: Rene Henri Rand

За тем, что происходит в США, не слежу, но кто такой Трамп, конечно, знаю. Это бывший президент Америки. Никаких прогнозов по поводу исхода американских выборов не делаю.

Валерий, пенсионер

Валерий.
Валерий. Фото: Rene Henri Rand

Понятия не имею, почему все в мире следят за предвыборной гонкой в США. Что я думаю по этому поводу? Ну... Бардак везде и кругом, я серьезно.

Кто победит на выборах? Полагаю, что Трамп. А для Эстонии его победа ничего означать не будет.

Нина, пенсионерка

Нина.
Нина. Фото: Rene Henri Rand

Почему мне нравится Дональд Трамп? Он хороший политик. Защищает все, чтоб мир на земле был. Крепкий хозяйственник.

Что значит для Эстонии, если на выборах победит Трамп? Что-то, наверное, поменяется. Может быть, дружба будет, мир наладится.

Поспокойней, наверное, будет обстановка, не такая для людей напряженная.

Ольга, бариста

Ольга.
Ольга. Фото: Rene Henri Rand

Ничего по поводу выборов не думаю, потому что не отслеживаю, но Трампа уважаю. Респект ему и уважуха.

Трамп меня привлекает своей харизмой. Видный мужчина, в адеквате. И делает все правильно, по-человечески.

Сергей, строитель

Сергей.
Сергей. Фото: Rene Henri Rand

Слежу в целом за предвыборной кампанией. Поддерживаю Трампа. Думаю, что Харрис Америку не потянет.

Президент США должен быть человеком серьезным, таким, как Трамп. Он бизнесмен, решал проблемы. А Харрис, ну кто такая Харрис? Откуда взялась, чем занималась?

Предрешен ли исход выборов? Думаю, что да - выберут Трампа. Цветное население Америки поддержит Харрис, тогда как за Трампа проголосует белое большинство.

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Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии (1)
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