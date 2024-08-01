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На Пальяссааре пасется корова с опухолью: жители бьют тревогу

Каролийна Вертяева
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Отделившаяся коровка на прибрежных лугах Пальяссааре.
Отделившаяся коровка на прибрежных лугах Пальяссааре. Фото: Viktoria Jušinskaja.

Во время прогулки по прибрежным лугам Пальяссааре горожане заметили тревожную картину: одна из шотландских горных коров породы Хайленд отдалилась от стада. У животного на шее виднелась большая опухоль, а изо рта шла пена. Неравнодушные прохожие, обеспокоенные критическим состоянием коровы, сразу же начали поиски ее владельца.

Люди обеспокоены состоянием одной из шотландских коров, пасущихся в заповеднике Пальяссааре. Пару дней назад Виктория Юшинская через Facebook искала информацию о владельце этих животных, чтобы привлечь его внимание к проблеме. «Кто-то что-то знает о хозяине этих шотландских коров, которые находятся на полуострове Пальяссааре? Как с ним можно связаться?» - спрашивает автор поста.

К публикации прилагались фотографии, на которых видно корову, у которой на шее огромная опухоль. «Одна из коров бродит в сторонке, временами у нее идет пена изо рта, и она слишком худая», - пишет Виктория в социальных сетях и добавляет, что животное нуждается в лечении.

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