Во время прогулки по прибрежным лугам Пальяссааре горожане заметили тревожную картину: одна из шотландских горных коров породы Хайленд отдалилась от стада. У животного на шее виднелась большая опухоль, а изо рта шла пена. Неравнодушные прохожие, обеспокоенные критическим состоянием коровы, сразу же начали поиски ее владельца.
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На Пальяссааре пасется корова с опухолью: жители бьют тревогу
Люди обеспокоены состоянием одной из шотландских коров, пасущихся в заповеднике Пальяссааре. Пару дней назад Виктория Юшинская через Facebook искала информацию о владельце этих животных, чтобы привлечь его внимание к проблеме. «Кто-то что-то знает о хозяине этих шотландских коров, которые находятся на полуострове Пальяссааре? Как с ним можно связаться?» - спрашивает автор поста.
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