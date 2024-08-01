На Пальяссааре пасется корова с опухолью: жители бьют тревогу

Люди обеспокоены состоянием одной из шотландских коров, пасущихся в заповеднике Пальяссааре. Пару дней назад Виктория Юшинская через Facebook искала информацию о владельце этих животных, чтобы привлечь его внимание к проблеме. «Кто-то что-то знает о хозяине этих шотландских коров, которые находятся на полуострове Пальяссааре? Как с ним можно связаться?» - спрашивает автор поста.