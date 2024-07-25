ТЫНИС ЛУКАС Правительство снова фокусничает с переходом на эстоноязычное образование

Перевод: Анита Авакова

На рубеже тысячелетий второе правительство Марта Лаара ввело языковые требования для учителей. Согласно этим требованиям, преподаватели, ведущие уроки не на эстонском языке, должны владеть государственным языком на среднем уровне. В 2008 году, когда языковой политикой снова занималось «Отечество», соответствующее постановление правительства подтвердило требование о среднем уровне владения языком для учителей, определив его уровнем B2.

Таким образом, уже 24 года все учителя русскоязычных школ знают, что для продолжения профессиональной деятельности они должны владеть эстонским языком на среднем уровне, и 16 лет знают, что должны сдать экзамен на уровень B2. Сказать, что об этом стало известно лишь в конце 2022 года (когда, опять-таки, по инициативе «Отечества» был узаконен полный переход на эстоноязычное образование) - значит солгать.

В законе мы просто добавили требование о знании языка к уже существующим квалификационным требованиям - до сих пор это были отдельные требования, то есть школьный учитель мог работать в Эстонии, не зная эстонского языка, потому что до этого он не входил в квалификацию учителя, и школьные администрации и местные самоуправления просто не обращали внимания на отдельное требование о знании языка. Теперь же такого быть не должно - если у вас нет полной квалификации, вы потеряете работу.