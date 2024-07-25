Сегодня новое правительство Кристена Михала приняло решение отложить сроки выполнения требований к уровню владения эстонским языком для учителей русскоязычных школ. Это очень неправильный шаг, и делать его не следовало, - пишет член Рийгикогу Тынис Лукас («Отечество»).
ТЫНИС ЛУКАС ⟩ Правительство снова фокусничает с переходом на эстоноязычное образование
Перевод: Анита Авакова
На рубеже тысячелетий второе правительство Марта Лаара ввело языковые требования для учителей. Согласно этим требованиям, преподаватели, ведущие уроки не на эстонском языке, должны владеть государственным языком на среднем уровне. В 2008 году, когда языковой политикой снова занималось «Отечество», соответствующее постановление правительства подтвердило требование о среднем уровне владения языком для учителей, определив его уровнем B2.
Таким образом, уже 24 года все учителя русскоязычных школ знают, что для продолжения профессиональной деятельности они должны владеть эстонским языком на среднем уровне, и 16 лет знают, что должны сдать экзамен на уровень B2. Сказать, что об этом стало известно лишь в конце 2022 года (когда, опять-таки, по инициативе «Отечества» был узаконен полный переход на эстоноязычное образование) - значит солгать.
В законе мы просто добавили требование о знании языка к уже существующим квалификационным требованиям - до сих пор это были отдельные требования, то есть школьный учитель мог работать в Эстонии, не зная эстонского языка, потому что до этого он не входил в квалификацию учителя, и школьные администрации и местные самоуправления просто не обращали внимания на отдельное требование о знании языка. Теперь же такого быть не должно - если у вас нет полной квалификации, вы потеряете работу.
Повторю, почему необходимо, чтобы все учителя (даже те, кто еще несколько лет будет продолжать преподавать на русском языке) владели эстонским языком хотя бы на среднем уровне. Прежде всего, это безопасность учеников - учителя должны уметь понимать информацию на эстонском языке в рабочих ситуациях.
Во-вторых, быть в курсе всего общественного устройства и ориентироваться в эстонском информационном пространстве. В-третьих, возможность пройти дальнейшее обучение на эстонском языке. В-четвертых, язык, на котором ведутся все школьные дела - эстонский, и для того, чтобы ориентироваться и участвовать во всех процессах, необходимо им владеть.
К этому следует добавить то, как небрежное отношение к изучению эстонского языка влияет на учеников. То, что многие учителя в русскоязычных школах не придают эстонскому языку должного значения, служит плохим примером для учеников и является одним из основных факторов того, что результаты выпускных экзаменов по государственному языку в русскоязычных основных школах оставляют желать лучшего.
Добавление языкового требования к квалификационным требованиям было необходимо и в контексте всего перехода, поскольку это дает руководителю школы возможность освободить рабочее место для квалифицированного учителя, который до сих пор не был востребован, поскольку не было законных оснований избавиться от учителя, не владеющего эстонским языком. Перенеся крайний срок выполнения требования о знании языка, правительство переворачивает существующую логику с ног на голову и дает возможность неквалифицированному учителю сохранить свое рабочее место, а также связывает руки директору школы в проведении кадровых изменений.
Вместо того чтобы признать заслуги тех учителей и руководителей школ, которые проявляют стремление и требовательность, правительство идет на уступки тем, кто еще не счел нужным овладеть достойным уровнем государственного языка. Снисходительность правительства по отношению к тем, кто систематически не выполняет государственные требования, подрывает доверие к переходу на эстоноязычное образование и доверие к эстонскому государству в целом в глазах русскоязычного населения.