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КАРТА ГРОЗ Смотрите, где сейчас сверкают молнии

rus.postimees.ee
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Агентство окружающей среды выпустило сегодня предупреждение о грозе для Эстонии. Днем ожидаются также сильные дожди и порывистый ветер, местами даже град.

Агентство окружающей среды сообщило, что в четверг утром и до полудня гроза и сильные дожди достигнут островов и западной Эстонии с Рижского залива. После обеда гроза охватит многие районы Западной и Центральной Эстонии, сопровождаясь местами сильными дождями и порывами ветра свыше 15 м/с. Местами возможен и град.

Вечером гроза ожидается также на востоке Эстонии, и агентство предупредило, что сильные дожди могут вызвать локальные наводнения.

Следить за движением грозы по Эстонии в реальном времени можно здесь и здесь.

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