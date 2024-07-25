КАРТА ГРОЗ Смотрите, где сейчас сверкают молнии

Агентство окружающей среды сообщило, что в четверг утром и до полудня гроза и сильные дожди достигнут островов и западной Эстонии с Рижского залива. После обеда гроза охватит многие районы Западной и Центральной Эстонии, сопровождаясь местами сильными дождями и порывами ветра свыше 15 м/с. Местами возможен и град.

Вечером гроза ожидается также на востоке Эстонии, и агентство предупредило, что сильные дожди могут вызвать локальные наводнения.

Следить за движением грозы по Эстонии в реальном времени можно здесь и здесь.