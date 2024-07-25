Агентство окружающей среды выпустило сегодня предупреждение о грозе для Эстонии. Днем ожидаются также сильные дожди и порывистый ветер, местами даже град.
КАРТА ГРОЗ ⟩ Смотрите, где сейчас сверкают молнии
Агентство окружающей среды сообщило, что в четверг утром и до полудня гроза и сильные дожди достигнут островов и западной Эстонии с Рижского залива. После обеда гроза охватит многие районы Западной и Центральной Эстонии, сопровождаясь местами сильными дождями и порывами ветра свыше 15 м/с. Местами возможен и град.
Вечером гроза ожидается также на востоке Эстонии, и агентство предупредило, что сильные дожди могут вызвать локальные наводнения.