В Украине задержали подозревающегося в убийстве Ирины Фарион

Фарион родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работала в сфере украинской филологии, была доктором филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике», занимая должность профессора кафедры украинского языка.

Активную деятельность в консервативно-националистической «Свободе» Фарион начала в начале нулевых. С 2006 года была депутатом Львовского облсовета и регулярно баллотировалась в Верховную раду Украины, но попасть в парламент смогла только один раз - в 2012 году.

Наиболее узнаваемой политика сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления о внедрении украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией, писала на прошлой неделе Украинская служба «Би-би-си».

В 2010 году она критиковала имена детей, которые казались ей недостаточно украинскими.

После избрания в парламент, когда у власти был Виктор Янукович и Партия регионов, политик активно выступала против всех инициатив, которые ограничивали использование украинского языка.

В 2014 году «Свобода» не прошла в парламент, и Фарион вернулась во Львов. До 2019 года профессор вела исторический телепроект «Величие личности», целью которого была популяризация украинских исторических деятелей - от Ивана Мазепы до Степана Бандеры.

Осенью прошлого года Фарион оказалась в центре громкого скандала, в связи с которым СБУ начинала уголовное расследование. Все началось с интервью, в котором она резко критиковала украинских военных, продолжающих общаться на русском языке.