Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании 18-летнего подозревающегося в убийстве политика и филолога Ирины Фарион, которую застрелили во Львове 19 июля. Как заявили в МВД, есть основания утверждать, что стрелял именно этот человек, но полиция при этом считает его «только исполнителем».
В Украине задержали подозревающегося в убийстве Ирины Фарион
«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», - заявил в четверг Зеленский (цитата по телеграм-каналу президента Украины).
По его словам, операция по задержанию «была очень непростой», над раскрытием убийства работали «сотни специалистов» Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.
«Обыскали около 100 га леса»
О задержанном со слов Зеленского известно, что ему 18 лет. Подробности чуть позже сообщил Клименко: «18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове».
Глава МВД не привел дополнительных подробностей задержания, но заявил, что силовики «проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса».
По словам министра, «есть достаточно доказательств утверждать», что именно задержанный стрелял в Фарион. Следствие полагает, что стрелок - «только исполнитель».
Подозреваемый находится в руках полиции, добавил он, опубликовав фото задержания.
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову политику и филологу Ирине Фарион, известной своими радикальными высказываниями об украинском и русском языках. Она умерла в больнице.
22 июля на ее похороны во Львове пришли тысячи человек.
Кем была Ирина Фарион
Фарион - филолог, экс-депутат Верховной рады Украины от крайне правой партии «Свобода», известная радикальными заявлениями в поддержку украинского языка, за одно их которых ее отстраняли от работы на кафедре украинского языка университета «Львовская политехника».
Фарион родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работала в сфере украинской филологии, была доктором филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике», занимая должность профессора кафедры украинского языка.
Активную деятельность в консервативно-националистической «Свободе» Фарион начала в начале нулевых. С 2006 года была депутатом Львовского облсовета и регулярно баллотировалась в Верховную раду Украины, но попасть в парламент смогла только один раз - в 2012 году.
Наиболее узнаваемой политика сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления о внедрении украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией, писала на прошлой неделе Украинская служба «Би-би-си».
В 2010 году она критиковала имена детей, которые казались ей недостаточно украинскими.
После избрания в парламент, когда у власти был Виктор Янукович и Партия регионов, политик активно выступала против всех инициатив, которые ограничивали использование украинского языка.
В 2014 году «Свобода» не прошла в парламент, и Фарион вернулась во Львов. До 2019 года профессор вела исторический телепроект «Величие личности», целью которого была популяризация украинских исторических деятелей - от Ивана Мазепы до Степана Бандеры.
Осенью прошлого года Фарион оказалась в центре громкого скандала, в связи с которым СБУ начинала уголовное расследование. Все началось с интервью, в котором она резко критиковала украинских военных, продолжающих общаться на русском языке.
«Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке - пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумелые? - говорила языковед в программе «Рандеву с Яниной Соколовой». - Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко».
После скандала, спровоцированного ее словами, Фарион опубликовала сообщение одного из своих подписчиков из аннексированного Крыма, в котором тот поддерживал ее. При этом она не скрыла персональные данные, и к этому юноше, как писали украинские СМИ, пришли сотрудники ФСБ.
Узнав об этом, львовские студенты устроили акцию протеста и потребовали увольнения профессора. 15 ноября 2023 года «Львовская политехника» уволила Фарион, но в мае суд восстановил ее в должности и присудил компенсацию. На эти деньги, как сообщалось, она купила 11 дронов для военных.
По состоянию на 19 июля досудебное расследование по уголовному делу Фарион продолжалось. В частности, по статье об оскорблении чести и достоинства военнослужащего. СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу ее высказываний.