Бизнесмен из Ида-Вирумаа обвиняется в избиении бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве

«В октябре 2023 года между вице-мэром Кохтла-Ярве Эриком Сечковым и Олегом Шиловым возник конфликт, в результате которого обвиняемый напал на потерпевшего. По данному инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье о физическом насилии. В настоящее время досудебное расследование завершено, и прокуратура направила обвинительный акт в Вируский уездный суд для рассмотрения дела в общем порядке», - прокомментировал прокурор Вируской окружной прокуратуры Пауль Пикма.

Предварительное заседание по уголовному делу пройдет в Вируском уездном суде 30 сентября.

Ранее «Северное побережье» писало, что в ходе конфликта нападавший «мастерски повалил Сечкова на землю и несколько раз ударил ногой по лицу».

Сечков стал жертвой нападения вечером 7 октября 2023 года, когда оценивал ущерб от урагана в старой части города Кохтла-Ярве.

Он работал на посту вице-мэра Кохтла-Ярве с февраля 2023 по конец ноября 2023 года под руководством мэра Вирве Линдер.