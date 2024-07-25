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Теперь на городских пляжах Хельсинки можно загорать топлес

rus.postimees.ee
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Пляж. Фото иллюстративное.
Пляж. Фото иллюстративное. Фото: Kermo Benrot

Теперь на пляжах Хельсинки все отдыхающие, независимо от пола, могут загорать топлес. 

Решение о том, что женщины могут загорать с обнаженной грудью, было принято городскими властями еще прошлым летом, пишет Yle.

В последнее время возможность загорать топлес активно обсуждалась в обществе. В городской администрации Хельсинки также отметили, что никто никогда не жаловался на таких загорающих - лишь на полностью голых, и то, как правило, проблема заключалась в их буйном поведении.

Теперь город решил официально объявить о решении, разрешающим загорать топлес на пляжах.

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