Теперь на городских пляжах Хельсинки топлес могут загорать как мужчины, так и женщины

Решение о том, что женщины могут загорать с обнаженной грудью, было принято городскими властями еще прошлым летом, пишет Yle .

В последнее время возможность загорать топлес активно обсуждалась в обществе. В городской администрации Хельсинки также отметили, что никто никогда не жаловался на таких загорающих - лишь на полностью голых, и то, как правило, проблема заключалась в их буйном поведении.