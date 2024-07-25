Теперь на пляжах Хельсинки все отдыхающие, независимо от пола, могут загорать топлес.
Теперь на городских пляжах Хельсинки топлес могут загорать как мужчины, так и женщины
Решение о том, что женщины могут загорать с обнаженной грудью, было принято городскими властями еще прошлым летом, пишет Yle.
В последнее время возможность загорать топлес активно обсуждалась в обществе. В городской администрации Хельсинки также отметили, что никто никогда не жаловался на таких загорающих - лишь на полностью голых, и то, как правило, проблема заключалась в их буйном поведении.
Теперь город решил официально объявить о решении, разрешающим загорать топлес на пляжах.