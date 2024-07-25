«От себя скажу, что в воде, как правило, людей чаще находят, чем не находят», - говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский. «Нужен моторизированный параплан», - просит о помощи Ярослава Томашевич, друг семьи пропавшего гидроциклиста Серго Тваури.
«Нужен моторизированный параплан». Близкие и эксперты о подробностях поиска Серго
В прошлую субботу, 13 июля, 16 человек собрались в местечке Калтене Ройской волости в Латвии, чтобы на водных мотоциклах отправиться на эстонский остров Рухну. Среди них был и 37-летний Серго Тваури.
Близкие друзья семьи уточнили, что, насколько им известно, это была не случайная компания, а люди, которые знали друг друга.
Недалеко от острова, в территориальных водах Эстонии, Серго и его знакомый Евгений отстали из-за технических проблем с гидроциклом.
В итоге Евгений и Серго оставили свои водные мотоциклы в море, а сами вплавь попытались добраться до берегов острова Рухну.
Друзья семьи Серго подчеркивают, что с его личным гидроциклом было все в порядке, он только несколько дней назад прошел техосмотр и Серго не в первый раз им пользовался. «Он был по размеру и по всему предусмотрен для таких поездок. То есть он был в отличном техническом состоянии. У него также не было ничего сломано», - указала Ярослава Томашевич, близкий друг семьи, в комментарии для TVNET+.
Активные поиски начались в тот же день после 14:40, когда Координационный центр морских и воздушных спасательных операций Департамента полиции и погранохраны Эстонии получил сообщение об исчезновении двух мужчин.
«Поиск двух мужчин, оставшихся на воде, начали добровольцы из морского спасательного подразделения Рухну и вертолет Департамента полиции и погранохраны (PPA). Вскоре после 16:00 морское спасательное подразделение Рухну обнаружило гидроциклы, но людей на них уже не было», - рассказала представитель PPA Аннели Тийк.
В 16:17 оба гидроцикла и один шлем были обнаружены в 13 километрах от порта Рухну, но людей не было. Поиски продолжались до поздней ночи и рано утром возобновились, как только рассвело.
В воскресенье, 14 июля, около 14:00 местный житель острова Рухну сообщил, что один из попавших в беду на море мужчин самостоятельно добрался до берега около шести часов утра. С его здоровьем все в порядке.
Утром в понедельник, 15 июля, начальник Службы береговой охраны Латвии Кристс Кристлибc сообщил, что поиски Серго прекращаются:
«Нам не удалось найти второго человека. Эстонская морская поисково-спасательная служба в 3 часа приняла решение прекратить поиски, потому что, согласно расчетам, вероятность того, что человек сможет выжить при такой температуре воды в течение столь длительного времени, очень мала».
Родные продолжили поиски
Хотя спасательные службы Латвии и Эстонии прекратили искать Серго, его близкие и друзья решили продолжать поиски. Они активно публикуют в соцсетях информацию о поисковых работах, а также призывают жителей участвовать в них.
В понедельник, 15 июля, 38 добровольцев обыскали остров Рухну и остались там на ночь, чтобы продолжить поиски с утра. Семья организовала сбор пожертвований, на которые они смогли арендовать вертолет. Также к поискам были привлечены волонтеры.
«На пожертвованные деньги мы арендовали вертолет. В первый день он облетел остров Рухну, потому что там нашли второго пропавшего мужчину и была надежда, что он там. Во второй раз уже облетели эстонскую сторону, Сааремаа», - рассказала Томашевич.
В комментарии для TVNET+ она отметила, что семья не прекращала поиски ни на один день. Поиски идут как в Латвии, так и в Эстонии, заверила Ярослава.
Например, на острове Рухну все местные жители оповещены об исчезновении человека, и они самостоятельно осматривают берег. Кроме того, в Эстонии арендованная лодка проверяет ситуацию вдоль берега.
В субботу, 20 июля, к поиску присоединилась и организация Bezvests.lv, которая организовала масштабную поисковую операцию от Колки до Салацгривы.
По словам руководителя Bezvests.lv Александра Фаминского, было обследовано 211 километров побережья Рижского залива. В поисках приняло участие порядка 200 добровольцев, из которых были сформированы 40 групп.
Он отметил, что почти все добровольцы, кто изъявил желание участвовать, приехали и отправились на поиски Серго.
«Только надо учитывать, что у каждого человека свои возможности пройти какой-то участок. Один человек прошел, допустим, 700 метров, другая пара прошла 1000-1500 метров, а одна компания, прошагала целых 27 километров», - поделился Фаминский.
Он добавил, что обычно поисковые мероприятия состоят из двух этапов. Первый - это первые трое суток. Тогда ищут пожарно-спасательная служба, полиция. Через три дня они прекращают активные поиски с вертолетами и катерами.
«Мы первые три дня вообще не участвовали в этих мероприятиях. Я считаю, что мы бы помешали работать службам, которые искали. Потому что при использовании того же тепловизора, когда ты летишь, а у тебя есть еще другие тепловые точки на берегу, то это все смешивается. Ты не понимаешь - это человек, которого ты ищешь, или это просто кто-то загорает», - пояснил Александр.
Однако, по его словам, нашлись и неравнодушные люди, которые в первые дни пытались искать Серго самостоятельно. Так, один мужчина отправился на небольшой резиновой лодке вдоль берега, при этом подвергая свою жизнь опасности. Фаминский предостерег от подобных действий.
«Я ему пишу о том, что он подвергает свою жизнь риску, может случиться так, что лодку унесет в море и тогда придется искать уже его самого. На что получаю ответ, что "он не может сидеть на месте спокойно, а хочет искать и помогать"», - рассказал эксперт в области поиска людей.
Что дальше?
Сейчас же родные и близкие планируют обследовать берег Латвии, который находится ближе к Эстонии - в районе городов Царникава, Салацгрива, Айнажи - вплоть до эстонского Пярну.
Ярослава призналась, что для такой операции им не хватает людей с дронами, которые могут помочь в обследовании берега Латвии, так как там есть непроходимые места, которые можно обследовать только с воздуха или моря.
Она также отметила, что им нужны люди, у которых есть моторизированный параплан. «Потому что он может достаточно медленно пролететь вдоль берега, и вот тогда мы бы точно знали, в отличие от использования дрона, что максимально его просмотрели», - сказала Ярослава.
Она затруднилась сказать, во сколько семье обходится поисковая операция, так как не связана с финансами, но предположила, что после окончания поисков сумма будет обобщена, а для тех, кто жертвовал деньги - предоставлен отчет.
Александр Фаминский, руководитель Bezvests.lv, также не исключает того, что через некоторое время организация повторит масштабные поисковые операции, особенно если появится какая-то зацепка.
«Например, если сейчас кто-то позвонит и скажет, что в таком-то районе плавал спасательный жилет - это уже серьезная зацепка, чтобы начать искать в том месте», - считает он.
При этом Александр также высказал мысль, что найти человека в море проще, чем в лесу, где можно неудачно упасть и пропасть: «От себя скажу, что в воде, как правило, людей чаще находят, чем не находят».
Если у вас есть возможность помочь или вы обладаете полезной информацией для поиска Серго, то можно обращаться к друзьям и родственникам.
Контактные телефоны:
- Ярослава: +371 28838993
- Натия: +371 27193957
- Софико: +44 7444252128
Счет для пожертвований:
- Naija Navrozasvili
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