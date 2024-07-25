«Нужен моторизированный параплан». Близкие и эксперты о подробностях поиска Серго

В комментарии для TVNET+ она отметила, что семья не прекращала поиски ни на один день. Поиски идут как в Латвии, так и в Эстонии, заверила Ярослава.

Например, на острове Рухну все местные жители оповещены об исчезновении человека, и они самостоятельно осматривают берег. Кроме того, в Эстонии арендованная лодка проверяет ситуацию вдоль берега.

В субботу, 20 июля, к поиску присоединилась и организация Bezvests.lv, которая организовала масштабную поисковую операцию от Колки до Салацгривы.

По словам руководителя Bezvests.lv Александра Фаминского, было обследовано 211 километров побережья Рижского залива. В поисках приняло участие порядка 200 добровольцев, из которых были сформированы 40 групп.

Он отметил, что почти все добровольцы, кто изъявил желание участвовать, приехали и отправились на поиски Серго.

«Только надо учитывать, что у каждого человека свои возможности пройти какой-то участок. Один человек прошел, допустим, 700 метров, другая пара прошла 1000-1500 метров, а одна компания, прошагала целых 27 километров», - поделился Фаминский.

Он добавил, что обычно поисковые мероприятия состоят из двух этапов. Первый - это первые трое суток. Тогда ищут пожарно-спасательная служба, полиция. Через три дня они прекращают активные поиски с вертолетами и катерами.