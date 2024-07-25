В четверг в 15:30 на пятом километре дороги между деревнями Пенуя и Лилли в волости Мульги произошло трагическое происшествие: 59-летний мужчина погиб, попав под устройство трактора на прицепе.
Трагическая смерть: во время полевых работ погиб тракторист
По предварительной информации, работавший в поле тракторист остановил трактор, вышел из кабины и пошел проверять устройство на прицепе. По неизвестной причине он попал под устройство и скончался на месте.
Полиция работает над выяснением точных обстоятельств происшествия.