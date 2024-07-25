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Трагическая смерть: во время полевых работ погиб тракторист

Марко Суурмяги
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В волости Мульги во время работ в поле погиб тракторист.
В волости Мульги во время работ в поле погиб тракторист. Фото: Kenno Soo

В четверг в 15:30 на пятом километре дороги между деревнями Пенуя и Лилли в волости Мульги произошло трагическое происшествие: 59-летний мужчина погиб, попав под устройство трактора на прицепе.

По предварительной информации, работавший в поле тракторист остановил трактор, вышел из кабины и пошел проверять устройство на прицепе. По неизвестной причине он попал под устройство и скончался на месте.

Полиция работает над выяснением точных обстоятельств происшествия.

В волости Мульги во время работ в поле погиб тракторист.
В волости Мульги во время работ в поле погиб тракторист. Фото: Kenno Soo
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