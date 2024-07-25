Пакоста: правительство не готово лишить российских граждан права голоса

В коалиционном договоре ничего не говорится о праве голоса граждан России и Беларуси - по словам Пакосты, это значит, что эта тема не обсуждается. «Подготовки к потенциальным юридическим анализам продолжатся, как и прежде, но решения по этому вопросу пока не будет», - сказала Пакоста в прямом эфире Postimees.

«Со стороны Министерства юстиции и цифровых технологий мы продолжим предлагать различные варианты, чтобы в юридическом плане все было надежно, если это когда-нибудь сделают. Просто сейчас этого решения не будет», - добавила Пакоста.

По личному мнению Пакосты, сделать это без изменения конституции невозможно. «Разумеется, можно изменить конституцию, но для этого все же нужно, чтобы в обществе были осознанная потребность и ясность. Похоже, что сейчас ожидания общества выше политической готовности это сделать», - сказала Пакоста.