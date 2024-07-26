Опрос: жители Эстонии хотели бы видеть премьер-министром Урмаса Рейнсалу

Респондентам было предложено выбрать между лидерами партий, представленных в Рийгикогу, и на основании предпочтений респондентов получился следующий рейтинг: Урмас Рейнсалу - 23%, Кристен Михал - 20%, Михаил Кылварт - 13%, Мартин Хельме - 10%, Лаури Ляэнеметс - 4% и Маргус Цахкна - 2% поддержки.

Респондентов также спросили об их ожиданиях, как новый глава правительства Кристен Михал будет справляться со своей работой на посту премьер-министра. 38 % респондентов считают, что Михал справится с работой «очень плохо» или «скорее плохо», 35 % - «скорее хорошо» или «скорее хорошо» и 27 % ответили «не знаю».

Отвечая на вопрос о необходимости внеочередных выборов в Эстонии, 37% респондентов ответили «нет» или «скорее нет», 53% - «скорее да» или «да» и 10% - «не знаю».

Респондентов также спросили, какое коалиционное правительство они предпочитают. В настоящее время выбор открыт для возможных правительств большинства. Самым популярным вариантом была единственно возможная коалиция без Партии реформ («Ээсти 200», СДПЭ, EKRE, «Отечество» и Центристская партия), которую предпочли бы 14 % респондентов.

За ним следует вариант коалиции Партии реформ, СДПЭ и «Отечество» (12 %). Остальные варианты коалиции пользуются значительно меньшей популярностью - нынешнюю коалицию Партии реформ, СДПЭ и «Ээсти 200» предпочли 7% респондентов.