Заявление Центристской партии: члены правительства, повернитесь наконец лицом к людям!

По оценке центристов, у правительства отсутствует представление о том, в каком положении находятся люди. «Это доказывает небрежно брошенная председателем парламентской финансовой комиссии фраза о том, что двухпроцентного повышения налогов никто не заметит. Сейчас коалиция держится за власть и сохранение постов, отсутствие четкого плана спасения экономики неуклонно ведет нас к краху», - сообщает Центристская партия.

В заявлении также говорится о том, что в условиях продолжающегося почти три года экономического спада повышение налогов не может быть решением проблемы: «Если цены у нас в магазинах выше, чем во многих других европейских странах, то зарплаты – ниже. Такая ситуация оказывает губительное воздействие на конкурентоспособность предприятий и положение людей».

«Партия, на словах радеющая за социальную политику, превратилась в молчаливого соучастника, помогающего принимать решения, против которых она выступает в своей программе. Возможность получить посты оказалась важнее принципов, и люди, занимающие эти посты, даже не пытаются что-то изменить. За одну ночь «нет» превращаются в «да», а противостояние - в согласие, - продолжают центристы. - Жители Эстонии вынуждены принимать условия, которые они изначально не выбирали. Пришедшее не смену предыдущему правительство Кристена Михала продолжает прежний курс. Поддерживающих правящую коалицию становится все меньше, у предпринимателей не осталось былого энтузиазма – они ожидают иной экономической политики».

Центристская партия понимает необходимость скорейшего изменения экономической политики и наличия экономической программы, что позволило бы не обременять налогами людей и предприятия. «Надо понимать, что повышение налогов дает обратный эффект - приводит к снижению налоговых поступлений. Правительство утверждает, что рентабельность банков должна быть высокой и нельзя вводить налог на их прибыль, однако как должны справляться люди, коалиции кажется не столь важным. Необходимо отказаться от сверхдорогих предвыборных обещаний и прекратить дополнительное обложение налогами доходов наименее защищенных групп населения», - отмечается в заявлении правления.

«Члены правительства, повернитесь наконец лицом к людям. Политика, которую вы проводите, порождает отчаяние, а отчаяние, в свою очередь, порождает склонность впадать в крайности. Если вы на это не способны, то следует освободить место для тех, кто сможет грамотно управлять государством», - добавлено там же.