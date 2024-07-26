Галерея Во многих городах Эстонии лило как из ведра и громыхало, в Таллинне затопило улицы

Вчера утром Агентство окружающей среды направило предупреждение первого уровня о приближающейся грозе. По словам ведущего синоптика Тайми Пальяк, на погоду в Эстонии влияют сильные колебания температуры воздуха. «Погода теплая, влажность достаточная, а это является основным фактором образования грозы», - объяснила Пальяк. Она добавила, что в последующие дни погода все-таки успокоится, грозы больше не ожидается.

Вчера гроза оставила без электричества почти 2000 домохозяйств в различных городах. Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила Postimees, что масштабные отключения электроэнергии связаны с дождем и грозой. Как в Таллинне, так и в Вильянди в результате ливня затопило улицы.