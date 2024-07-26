В 2027 году все классы с первого по шестой будут учиться на эстонском. Получение B2 – не финиш, а промежуточный этап. На самом деле нужно будет двигаться дальше и посещать бесплатные курсы, чтобы получить C1. Мы обязательно будем предлагать эти курсы и проводить экзамены.

Тынис Лукас, бывший министр образования (партия «Отечество»)

Фото: Erik Prozes

Очень неправильно делать вид, будто языковые требования к учителям были введены только в конце 2022 года законом о переходе на эстонский язык обучения, поэтому их и невозможно так быстро выполнить. Уже на рубеже тысячелетий второе правительство Марта Лаара установило в отношении учителей требования по знанию языка, в соответствии с которыми преподающие на иностранном языке преподаватели должны были знать эстонский на среднем уровне.

В 2008 году, когда партия «Отечество» снова стала направлять языковую политику, постановлением правительства было повторно установлено требование к владению языком, уровень которого был уточнен до B2. Получается, что все учителя русских школ уже 24 года знают о том, что им необходимо владеть эстонским на среднем уровне, чтобы остаться в профессии, и уже 16 лет для этого существует конкретный экзамен на категорию B2, который нужно сдать.

Законом о реформе образования мы просто добавили уже действующие языковые требования к квалификационным – до сих пор это были отдельные требования, то есть в Эстонии можно было работать, не владея эстонским, потому что это не являлось частью квалификационных требований, а руководство школ и местные самоуправления просто закрывали глаза на эти отдельные языковые требования. Теперь такого больше не будет – если у тебя нет полной квалификации, ты лишишься работы.

Добавление языковых требований к квалификационным было крайне необходимо в общем контексте перехода на эстоноязычное обучение, потому что это позволяет директору школы освободить место для квалифицированного учителя, которого он до сих пор не мог принять на работу, потому что не было законного основания избавиться от учителя, не знающего языка.

Переносом срока выполнения языковых требований правительство переворачивает сложившуюся логику с ног на голову, дает неквалифицированному педагогу возможность удержаться на своем месте и связывает директору руки для кадровых перестановок.