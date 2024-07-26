Ханно Певкур (Партия реформ) прокомментировал заявление председателя оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, что он представлял Эстонию в США без действительных полномочий министра обороны: «Советую Рейнсалу мыслить как государственному деятелю и не опускаться до мелочных выпадов».
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Ханно Певкур посоветовал Урмасу Рейнсалу мыслить как государственному деятелю
Перевод: Сергей Светлов
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