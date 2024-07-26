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Ханно Певкур посоветовал Урмасу Рейнсалу мыслить как государственному деятелю

Кадрианн Куммер
, летний репортер
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Новое правительство во вторник приняло присягу перед Рийгикогу, однако Ханно Певкур в это время находился в зарубежной командировке в США, поэтому не смог принять присягу.
Новое правительство во вторник приняло присягу перед Рийгикогу, однако Ханно Певкур в это время находился в зарубежной командировке в США, поэтому не смог принять присягу. Фото: Alex Brandon

Ханно Певкур (Партия реформ) прокомментировал заявление председателя оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, что он представлял Эстонию в США без действительных полномочий министра обороны: «Советую Рейнсалу мыслить как государственному деятелю и не опускаться до мелочных выпадов».

Перевод: Сергей Светлов

«На мой взгляд, в данном случае речь идет о нелепом формально-юридическом узком месте в эстонском праве. Президент республики [Алар Карис] назначил меня министром обороны, я уже однажды приносил присягу в качестве министра обороны перед этим Рийгикогу», - сказал Певкур Postimees. По его словам, встреча с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином была согласована давно, и ее отмена нанесла бы ущерб двусторонним отношениям между странами.

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