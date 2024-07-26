Ханно Певкур посоветовал Урмасу Рейнсалу мыслить как государственному деятелю

«На мой взгляд, в данном случае речь идет о нелепом формально-юридическом узком месте в эстонском праве. Президент республики [Алар Карис] назначил меня министром обороны, я уже однажды приносил присягу в качестве министра обороны перед этим Рийгикогу», - сказал Певкур Postimees. По его словам, встреча с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином была согласована давно, и ее отмена нанесла бы ущерб двусторонним отношениям между странами.