Продления рецептов в аптеках частично поможет снизить нагрузку на семейных врачей

Летом, когда многие люди находятся постоянно в разъездах - в том числе и семейные врачи отправляются в отпуска - может возникнуть неприятная ситуация, когда трудно продлить рецепт на выписанные лекарства. По словам руководителя по франшизе аптек Benu Райнера Касевяли, цель предоставления услуги по продлению рецептов в аптеках заключается как в облегчении жизни пациентов, так и в снижении нагрузки семейных врачей.

«Наша цель - предоставить быструю и гибкую услугу продления рецептов, которая упростит жизнь пациентам - и особенно это актуально летом. Эта возможность также снижает нагрузку на семейных врачей и гарантирует, что люди быстро и удобно получат необходимые им лекарства», - объясняет Касевяли.

«Такая доступность рецептурных лекарств обеспечена ежедневно, включая и праздничные дни. Это подходящее решение для людей, которые нуждаются в регулярном приеме лекарств, но не имеют сложных заболеваний. Например, чаще всего продлевают рецепты на противозачаточные средства, лекарства от аллергии, астмы, диабета и артериального давления», - объясняет Касевяли.

Продлить рецепты можно в 90 аптеках Benu по всей Эстонии с помощью терминала обратной связи. На главном экране терминала есть кнопка «Продление рецепта», при нажатии на которую на экране появляется QR-код. Сканируя код с помощью своего смарт-устройства, пользователь попадает на целевую страницу веб-приложения MinuDoc и может продолжить процесс продления рецепта на своем смарт-устройстве.

Решение о продлении рецепта принимается сотрудничающими с MinuDoc врачами общей медицины и семейными врачами в течение 15 минут, что происходит после изучения цифровой истории болезни пациента и ранее выписанных рецептов. Затем клиент будет уведомлен о вынесенном решении о продлении через SMS и электронную почту, после чего пациент сможет заказать лекарство либо в ближайшей аптеке или его доставку в посылочный автомат, либо курьером по желаемому адресу.

Касевяли отмечает, что при использовании услуги необходимо учитывать определенные ограничения: «Продлить можно только те рецепты, что были выписаны в предыдущие 12 месяцев. При этом через систему MinuDoc не могут быть продлены рецепты на психотропные или психоактивные медикаменты, антибиотики или специальные лекарства».