По словам Кригера, в Минск он прилетел через Азербайджан, а в Беларуси выполнял поручения тех, кто его туда направил. 5 октября 2023 года его попросили забрать рюкзак по высланным координатам и оставить возле его вагона на станции Озерище. Кригер выполнил инструкции и поехал в отель. Вскоре на станции прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. На следующий день Кригера задержали, а позже обвинили по шести уголовным статьям, включая совершение теракта и наемничество. Он признал вину только по одному пункту - за агентурную деятельность.

В конце сюжета Рико Кригер плачет и просит прощения у правителя Беларуси Александра Лукашенко. «Теперь я чувствую себя, как какой-то жираф, которого вот-вот расстреляют. Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья», - заявил он.

«Приговор могут привести в исполнение в любой момент. Я очень сильно сожалею о том, что сделал, каждую минуту и каждую секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв, и очень надеюсь, что президент Александр Лукашенко меня простит», - сказал Кригер.

Кригера могут использовать для обмена на агента ФСБ Красикова

Опрошенные DW эксперты считают, что Рико Кригера могут использовать для обмена на Вадима Красикова, офицера ФСБ РФ, который в 2019 году застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и приговорен в Германии к пожизненному заключению. МИД Беларуси уже заявил, что белорусская сторона предложила ФРГ «конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации».

«Мы занимаемся его судьбой и с самого начала оказываем ему интенсивную консульскую поддержку, активно защищаем его интересы перед белорусскими властями», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Подробностей он не привел и уклонился от ответа на вопрос о возможных предложениях Минска по судьбе осужденного гражданина Германии.