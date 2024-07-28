ДАНИИЛ КУРАКИН Русскоязычный министр в Эстонии – это не про стеклянный потолок

Да, чтобы быть кем-то в Эстонии, нельзя оправдывать Россию. Это не вопрос мнений или свободы слова, это вопрос морали и безопасности. Министром никогда не станет человек, верящий в теории заговора о терактах 2001 года в США, ровно как не станет человек, верящий, что резня в Буче была постановкой.

Довольно странно на третий год вторжения объяснять, почему для Эстонии так важна принципиальная позиция по России, осуждающая ее. В нападении России на Украину Эстония прежде всего видит опасность для себя как страна, которая уже была оккупирована Советским Союзом - предшественником современной России.

В Эстонии понимают, что если Путин победит в Украине, он на ней не остановится и вся эта его антизападная риторика вполне может вылиться в настоящую войну с западом. Поэтому мы Украину поддерживаем и помогаем ей выстоять. Человек, который этого не осознает и думает, что здесь не все так однозначно, сам расписывается в том, что если такая же история, как в Украине, повторится в Эстонии, он сохранит ту же невнятную позицию.

«Ну ведь Каллас и ей подобные сами провоцируют Россию напасть, как украинцы провоцировали в свое время; естественно, все не так однозначно», - скажут такие люди и вместе с этим распишутся в своей профнепригодности во всех публичных профессиях в Эстонии.