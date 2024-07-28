В новом правительстве Кристена Михала должность министра инфраструктуры занял русскоязычный Владимир Свет. Такой выбор говорит лишь о том, что в Эстонии для русскоязычных нет стеклянных потолков: рожденный в Таллинне человек, в совершенстве владеющий эстонским языком, лояльный своей стране, но родители которого из Челябинска, вполне может стать министром.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Русскоязычный министр в Эстонии – это не про стеклянный потолок
В нашем обществе укоренилось мнение, что русским или русскоязычным в Эстонии невозможно никуда пробиться только лишь из-за своего родного языка или национальности. Эстония на подобные упреки в дискриминации всегда отвечала прекрасными примерами русскоязычных людей, которые добились успеха, несмотря на свою национальность или родной язык. Алика Милова, Томми Кэш - русскоязычные артисты, добившиеся успехов в шоу-бизнесе. Андрей Титов, Ульяна Кузьмина, Роман Старопопов - известные на всю Эстонию журналисты. Из русскоязычных министров же вспоминаются Евгений Осиновский, Михаил Корб и Марина Кальюранд, и теперь этот список пополняет Владимир Свет.
В то же время нужно признать, что русскоязычные в правительство попадали редко, но причина здесь не в том, что кто-то им искусственно ставит стеклянный потолок, а исключительно в навыках и стремлении самих местных русскоязычных.
Во-первых, знание эстонского минимум на должном уровне. Это уже считается само собой разумеющимся требованием, если человек хочет реализовать себя в большой политике. Но далеко не все русскоязычные, хорошо знающие эстонский, могут попасть на руководящие государственные должности.
Назначение Владимира Света вытолкнуло на поверхность его старое мнение шестилетеней давности относительно принадлежности Крыма. Если коротко описать тот его длинный ответ на прямой вопрос «чей Крым?», то получится, что не все так однозначно. Мем «не все так однозначно» после полномасштабного вторжения стал применяться к людям, которые либо далеки от политики, либо хотят усидеть на двух стульях. Нужен ли такой человек в нашем правительстве? Сомневаюсь.
Сегодня такая позиция неприемлема, если вы хотите занять хоть какую-то руководящую должность в государственном секторе. Все однозначно уже третий год, и каждый для себя выбрал сторону. Однозначный ответ Света о том, что Крым - часть Украины, был дан не из-за того, что он прогнулся ради министерского места. Нет, просто любой другой ответ означает, что ты допускаешь то, что вражеское по отношению к Эстонии государство можно хоть чем-то оправдать. Что можно оправдать войну России против Украины.
Свет дошел за шесть лет до правильного ответа, и чтобы ответить на вопрос, почему так мало русскоязычных во власти, нужно в первую очередь поинтересоваться, а так ли много русскоязычных, даже среди политиков, готовы однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Я сомневаюсь, что их много. Очень многие подверглись в свое время влиянию российской пропаганды, а таким людям закрыт путь в публичную жизнь в Эстонии. Не по той причине, что им это запрещено: таких законов, запрещавших что-либо делать из-за мнения, у нас просто нет. Причина в том, что общество Эстонии очень резко реагирует на поддержку пророссийских нарративов и такого человека общество отменит, не успеет он и слово сказать.
Правильно ли это? Об этом можно было дискутировать до вторжения России, сейчас же человек с пророссийскими взглядами на руководящих должностях - это прямая угроза, поскольку появляется опасность того, что такой человек будет сближаться с Россией или даже работать на российские спецслужбы. И, само собой, абсолютно исключено, что такой человек будет допущен до министерского портфеля, поскольку к нему прилагается гостайна, и Полиция безопасности тщательно следит, чтобы она не попала не в те руки.
Да, чтобы быть кем-то в Эстонии, нельзя оправдывать Россию. Это не вопрос мнений или свободы слова, это вопрос морали и безопасности. Министром никогда не станет человек, верящий в теории заговора о терактах 2001 года в США, ровно как не станет человек, верящий, что резня в Буче была постановкой.
Довольно странно на третий год вторжения объяснять, почему для Эстонии так важна принципиальная позиция по России, осуждающая ее. В нападении России на Украину Эстония прежде всего видит опасность для себя как страна, которая уже была оккупирована Советским Союзом - предшественником современной России.
В Эстонии понимают, что если Путин победит в Украине, он на ней не остановится и вся эта его антизападная риторика вполне может вылиться в настоящую войну с западом. Поэтому мы Украину поддерживаем и помогаем ей выстоять. Человек, который этого не осознает и думает, что здесь не все так однозначно, сам расписывается в том, что если такая же история, как в Украине, повторится в Эстонии, он сохранит ту же невнятную позицию.
«Ну ведь Каллас и ей подобные сами провоцируют Россию напасть, как украинцы провоцировали в свое время; естественно, все не так однозначно», - скажут такие люди и вместе с этим распишутся в своей профнепригодности во всех публичных профессиях в Эстонии.
Уход Света из Центристской партии не остался без внимания его бывших однопартийцев. Центристы - это вообще такая партия, которая исторически позволяла себе ставить на руководящие посты людей с неоднозначным мнением, за что и получала от общества рациональную критику. Один только Александр Чаплыгин чего только стоит, который ни об Украине, ни о Путине вообще никак не высказывается, предпочитая больше переживать за адекватность Джо Байдена, если речь не идет об Эстонии.
Этот человек - вообще главный источник обвинений в предательстве, двуличии и продажности в отношении своих бывших однопартийцев, и случай Света в этом плане не стал исключением.
Уход Света лишь является очередным подтверждением, что дальше любому либеральному человеку идти в рядах Центристской партии нельзя. Среда настолько токсичная, что неважно, какую должность занимал тот или иной политик ранее - был он премьер-министром или старейшиной столичного района. Уходят все, кто так или иначе хочет вести свою политическую карьеру и не быть при этом маргиналом.
Центристская партия сама заколачивает гвозди в крышку своего гроба, демонстрируя гнев, когда от них уходит очередной политик. Обвинять в предательстве - это моветон в европейской политической культуры, и это понимают все здравомыслящие люди.
У центристов же теперь отношение к своим людям как к своей собственности, чего не наблюдается ни в одной другой партии Эстонии. В любой нормальной партии действуют договорные отношения: ты работаешь на партию, партия помогает тебе. Если партия меняет свой политический вектор, политик волен уйти из нее в другую, более близкую, как ему кажется, по политическим взглядам.
Центристы все больше начинают становиться похожи не на политическую силу, а на мафиозное семейство, где любой, кто покинет семью, автоматически становится предателем. Центристы видят соринку в чужом глазу, а в своем бревна не замечают.
То, как они выглядят для всех культурных людей со стороны, мало вяжется с тем образом, в котором они сами себя ощущают. Люди уходят из партии, потому что не хотят себя ассоциировать с этим мафиозным клубом, который все больше закапывает себя, лишая перспектив. Центристы при Кылварте никогда не станут руководить правительством, будут вечно сидеть в оппозиции, становясь токсичной русской ячейкой, как EKRE сейчас является токсичной эстонской.
В это же время социал-демократы словно пылесос втягивают в себя политиков, ушедших из рядов центристов. Кийк, Ханимяги, Карузе, теперь вот и Свет. Социал-демократы берут на себя роль той партии, в которой русскоязычные могут себя проявить.
При этом соцдемы прямо говорят, что у них в партии могут себя реализовать только проевропейские, проэстонсике и проукраинские русскоязычные и у них нет места неоднозначности по известным позициям. Они порой делают это неуверенно, если вспомнить неудачу с попыткой назначения Татьяны Лавровой старейшиной Ласнамяэ, но они двигаются в правильном направлении.
Владимир Свет станет для них тем, кого можно будет ставить в пример русскоязычным Эстонии и говорить - «смотрите, с нами человек из вашего народа». Виден расчет, что Свет будет магнитом русскоязычных голосов из Ласнамяэ на следующих местных выборах, что позволило бы вытеснить из этого района Кылварта и центристов.
Нежелание соцдемов лишать права голоса граждан РФ также связано не только с тем, что с их точки зрения это просто неправильно, но и с надеждой забрать русские голоса себе таким вот заступничеством. Насколько это получится, покажут муниципальные выборы. Но то, что соцдемы стараются выстроить для русскоязычных эстонцев образ своей партии как партии интегрированных русских, начинает очень сильно бросаться в глаза. Назначение Света только подкрепляет это предположение.
Конечно, Света назначили не только для того, чтобы собрать русские голоса. Владимир сам по себе достойный политик и специалист в транспортной и инфраструктурной сферах. Я надеюсь, Rail Baltica теперь в надежных руках. Назначение Света в первую очередь продиктовано его знаниями, и этим социал-демократы показывают, что национальность и родной язык не важны, если человек квалифицированный и разделяет ценности Эстонской Республики.
Как итог, стоит сказать, что для Эстонии важно, чтобы местные русскоязычные не бросались в ноги Путину или тем политикам, которые ему сопереживают, а искренне заняли четкую и правильную позицию по важным для нас сейчас вопросам. Эти вопросы мировоззренческие, и показывают, стоит ли тебе доверять или все-таки не очень.
Можно знать эстонский язык на превосходном уровне, но если ты одновременно с этим считаешь что Крым может принадлежать России, в таком случае в Эстонии с этим человеком не по пути. Вопрос заключается не в национальности или родном языке, а исключительно в том, что поддерживает человек и на чьей он стороне.
Сторону выбрать придется и усидеть на двух стульях не получится. Для русских и русскоязычных в Эстонии нет стеклянного потолка. Здесь человек может стать кем угодно, независимо от национальности. Но есть определенный фильтр, который не пропускает рашистов и путинистов, и в этом нет ничего плохого, а наоборот, благодарю этому остается меньше тревог за нашу страну.