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Сбежавшего в Финляндию россиянина обязали вернуть детей. ЕСПЧ требует разъяснений от финского правительства (7)

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Фото: Frederick Florin

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у финского правительства разъяснений в связи с делом, в котором российских детей, получивших политическое убежище, обязали вернуть в Россию. Отец приехал с детьми в Финляндию в 2022 году после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, сообщает Yle.

Дело рассматривалось в Верховном суде несколько раз по инициативе самого отца. Этим летом разбирательство перешло в стадию предварительного слушания в ЕСПЧ.

Отец бежал в Финляндию с детьми

Мужчина прибыл в Финляндию в сентябре 2022 года с детьми, которым тогда было 9 и 11 лет. Отец подал прошение о политическом убежище для себя и своих детей, аргументируя это политической обстановкой в России и нападением страны на Украину. Согласно докладу ЕСПЧ, он также утверждал, что выступал против политического руководства России. Адвокат Харри Невала, защищавший отца и детей, рассказал информагентству STT, что мужчина прибыл в Финляндию из-за своей антипутинской позиции и боялся, что его могут отправить воевать в Украину.

«Он хотел спасти своих детей от российской политики», - рассказывает Невала. Россиянин подал заявление о политическом убежище примерно за неделю до начала объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в конце сентября 2022 года.

Отец вывез детей в Финляндию без разрешения матери. Согласно докладу ЕСПЧ, родители жили раздельно уже несколько лет, и большую часть времени дети находились с матерью. Мать потребовала через финский суд вернуть детей, ссылаясь на Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

В прошлом году надворный суд Хельсинки отклонил требование матери, отметив, что существует опасность получения детьми психологических травм. В России они проходили в школе уроки военной подготовки, а один из них уже обучался в кадетском классе.

В сентябре 2023 года Верховный суд отменил решение надворного суда и предписал вернуть детей матери в Россию. Оба ребенка выступали против этого, и, согласно ВС, старший из них смог высказать самостоятельное мнение на этот счет. Суд подчеркнул, что семья детей находится в России и что в их интересах будет вернуться на родину.

После оглашения решения отец подал запрос на дополнительную апелляцию в Верховном суде, но ему было отказано.

Верховный суд придерживается своей позиции

Миграционная служба Migri предоставила в декабре 2023 года отцу и детям статус беженцев. Это решение означает, что соискатели по умолчанию находятся под защитой Конвенции ООН о правах беженцев.

После этого отец потребовал от Верховного суда пересмотреть решение, утверждая, что получение убежища в стране значительно меняет обстоятельства. По его словам, мать фактически не занимается воспитанием детей, а их обучение направлено на промывание мозгов.

Верховный суд согласился частично пересмотреть дело из-за нового статуса просителя. Однако пересмотр не принес ожидаемых результатов. В январе 2024 года суд заявил, что порог для изменения решения высокий. По мнению суда, статус беженцев у детей в основном связан с положением отца, а Миграционная служба не рассмотрела заявления отца о возможном промывании мозгов. Адвокат Невала сообщил, что соответствующие службы уже подготавливали отправку детей в Россию.

После этого мужчина потребовал пересмотра решения Верховного суда в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ просит стороны ответить на вопросы о том, нарушает ли решение Верховного суда право заявителей на семейную жизнь и является ли решение финского суда справедливым. Европейский суд наложил запрет на исполнение решения Верховного суда на время рассмотрения дела.

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