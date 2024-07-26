Сбежавшего в Финляндию россиянина обязали вернуть детей обратно. ЕСПЧ требует разъяснений от финского правительства

В сентябре 2023 года Верховный суд отменил решение надворного суда и предписал вернуть детей матери в Россию. Оба ребенка выступали против этого, и, согласно ВС, старший из них смог высказать самостоятельное мнение на этот счет. Суд подчеркнул, что семья детей находится в России и что в их интересах будет вернуться на родину.

После оглашения решения отец подал запрос на дополнительную апелляцию в Верховном суде, но ему было отказано.

Верховный суд придерживается своей позиции

Миграционная служба Migri предоставила в декабре 2023 года отцу и детям статус беженцев. Это решение означает, что соискатели по умолчанию находятся под защитой Конвенции ООН о правах беженцев.

После этого отец потребовал от Верховного суда пересмотреть решение, утверждая, что получение убежища в стране значительно меняет обстоятельства. По его словам, мать фактически не занимается воспитанием детей, а их обучение направлено на промывание мозгов.

Верховный суд согласился частично пересмотреть дело из-за нового статуса просителя. Однако пересмотр не принес ожидаемых результатов. В январе 2024 года суд заявил, что порог для изменения решения высокий. По мнению суда, статус беженцев у детей в основном связан с положением отца, а Миграционная служба не рассмотрела заявления отца о возможном промывании мозгов. Адвокат Невала сообщил, что соответствующие службы уже подготавливали отправку детей в Россию.

После этого мужчина потребовал пересмотра решения Верховного суда в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ просит стороны ответить на вопросы о том, нарушает ли решение Верховного суда право заявителей на семейную жизнь и является ли решение финского суда справедливым. Европейский суд наложил запрет на исполнение решения Верховного суда на время рассмотрения дела.