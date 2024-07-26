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Отказавшиеся надеть украинские ленты на параде в Нарве парни получили извещения об исключении из Кайтселийта (14)

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
Обновлено 26 июля 2024, 13:25
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Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций.
Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций. Фото: Ilja Smirnov

В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» (Noored kotkad) отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Сегодня стало известно, что они получили извещения об исключили из организации, однако представитель «Молодых орлов» заявил, что официально ребята пока не исключены. 

«Моему сыну прислали официальное письмо с дигитальной подписью из Кайтселийта. Его исключили из "Молодых орлов"», - рассказал Виктор (имя изменено), отец одного из мальчиков, прислав копию письма, где указано, что его сына просят покинуть организацию, вернув форму и значок.

«Молодые орлы» - структурная единица добровольческой военизированной организации Кайтселийт. 

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