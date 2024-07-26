Отказавшихся надеть украинские ленты на параде в Нарве парней исключили из Кайтселийта

Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций.

В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» (Noored kotkad) отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Сегодня стало известно, что их исключили из организации, но официальных комментариев от представителя «орлов» пока нет.