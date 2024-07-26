В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» (Noored kotkad) отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Сегодня стало известно, что их исключили из организации, но официальных комментариев от представителя «орлов» пока нет.
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Отказавшихся надеть украинские ленты на параде в Нарве парней исключили из Кайтселийта
«Моему сыну прислали официальное письмо. Его исключили из "Молодых орлов"», - рассказал Виктор (имя изменено), отец одного из мальчиков, прислав копию письма, где указано, что его сына просят покинуть организацию, вернув форму и значок.