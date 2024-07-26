Пт, 26.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Отказавшихся надеть украинские ленты на параде в Нарве парней исключили из Кайтселийта

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
Copy
Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций.
Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций. Фото: Ilja Smirnov

В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» (Noored kotkad) отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Сегодня стало известно, что их исключили из организации, но официальных комментариев от представителя «орлов» пока нет.

«Моему сыну прислали официальное письмо. Его исключили из "Молодых орлов"», - рассказал Виктор (имя изменено), отец одного из мальчиков, прислав копию письма, где указано, что его сына просят покинуть организацию, вернув форму и значок.

В документе есть ссылки на постановление правительства и уставы, которые регулируют деятельность организации, а также на решение правления дружины «Молодых орлов» Алутагусе от 8 июля 2024. Четких причин исключения не обозначено. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх