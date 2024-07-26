Лиги: налог на безопасность не покроет всех расходов на оборону

Об этом пишет в своем обзоре пресс-конференции правительства в четверг. «Финансовое состояние государства - это удобрение будущего. Как это ни ужасно, но решать эту проблему нужно уже сейчас. Я предупреждал с 2016 года, что так будет - и так и произошло. Чувства ответственности и единства в правительстве, которое возникло на переговорах, в какой-то момент просто не было», - сказал Лиги на пресс-конференции правительства в четверг.

«Эстонское государство не было готово к финансовым неудачам. Наш запас прочности был уничтожен, и это началось в конце 2016 года», - подчеркнул Лиги.

По его словам, государственные блага, в том числе безопасность, - это не бедность, а часть процветания и общего пропитания. «В 2026 году подоходного налога платить будут меньше, чем сейчас. Следующий год станет годом, когда гражданам придется приложить наибольшие усилия, налоговое бремя под названием налога на безопасность возрастет», - предупредил Лиги.

По словам Лиги, расходы на безопасность выросли больше, чем деньги, которые приносит этот налог. «В общем и целом, налоги намного меньше, чем цели, во имя которых их взимают. Цели не покрываются государственными доходами. Налоговая нагрузка, которая нам предстоит, максимально равномерна по всем группам населения», - пояснил министр финансов.

«То, что пострадают самые бедные, - это правда, но это и неправильно. Именно они зависят от государственного бюджета. Они не зарабатывают сами доход, их доходы поступают от налогоплательщиков. Здоровая государственная экономика важнее для бедных, чем для тех, кто может обходиться своими силами», - добавил Лиги.