Elering хочет построить новую подстанцию у озера Юлемисте в связи с Estlink 3

Также на этой неделе Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору начал процедуру выдачи разрешений на строительство EstLink 3, чтобы получить право на строительство подводного участка кабеля, наземное соединение которого будет расположено в заливе Хара в волости Ляэне-Нигула.

Строительство нового электрического соединения между Эстонией и Финляндией потребует усиления существующей сети. Для этого в Таллинне будет построена новая высоковольтная подстанция, которая будет соединена новыми воздушными линиями с подстанциями 330 киловольт (кВ) в Арукюла и Кийза.

По словам члена правления Elering Рейго Кебья, план развития сети электропередачи Elering на 2024-2033 годы прогнозирует рост потребления электроэнергии в Таллиннском регионе.

«В связи с дополнительными потоками электроэнергии и общей электрификацией, вызванной строительством Estlink 3, существующая сеть вокруг Таллинна не обладает достаточной мощностью для будущих перспектив, поэтому в этом районе необходимо построить дополнительную подстанцию. Для ее подключения необходимо построить воздушные линии 330 кВ к подстанциям в Кийза и Арукюла», - пояснил Кебья объяснил необходимость усиления сети.

Новая подстанция будет расположена в районе озера Юлемисте, ее точное местоположение будет определено в ходе государственной спецпланировки.

28 июня 2022 года операторы систем электропередачи Эстонии и Финляндии подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором договорились начать работы по строительству EstLink 3.

В настоящее время Эстония имеет два электрических соединения с Финляндией – подводный кабель EstLink 1 мощностью 350 мегаватт (МВт), который начинается на подстанции Харку в Эстонии и прокладка которого была завершена в 2006 году, и кабель EstLink 2 мощностью 650 МВт, подключенный к сети электропередачи на подстанции Пюсси и проложенный в 2014 году.

Планируемая мощность соединения EstLink 3 с постоянным током составляет 700 МВт. Подключение планируется завершить в 2035 году.