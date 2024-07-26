В минувшее воскресенье, 21 июля, около половины девятого утра, в Центр тревоги поступило сообщение об ограблении на открытом рынке, расположенном в Тарту на улице Соола. По данным полиции, обстоятельства происшествия и возможный ущерб еще устанавливаются.