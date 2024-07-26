В минувшее воскресенье, 21 июля, около половины девятого утра, в Центр тревоги поступило сообщение об ограблении на открытом рынке, расположенном в Тарту на улице Соола. По данным полиции, обстоятельства происшествия и возможный ущерб еще устанавливаются.
Перевод: Валерия Ермакова
Продавцы на рынке были неприятно удивлены произошедшим, поскольку подобное здесь в диковинку.
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