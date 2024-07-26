Собственники жилья вновь могут получить пособия на обновление систем отопления

Об этом EIS сообщил в пресс-релизе, напомнив, что если в феврале речь шла о модернизации и установке новых печей и централизованном отоплении, то в этот раз поддержка будет оказана и установке тепловых насосов "воздух-вода", тепловых насосов с наземным источником тепла и котлов на дровах или пеллетах.

Бюджет составляет 15,9 миллиона евро, а заявки можно подавать в течение двух недель.

«Использование старых и неэффективных систем отопления в городах - это проблема, которую необходимо решать, поскольку они выбрасывают в воздух мелкие частицы и другие загрязняющие вещества, опасные для здоровья. В густонаселенных районах они также недостаточно быстро рассеиваются, - сказал вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга. - Модернизация бытовых систем отопления снизит уровень загрязнения воздуха и поможет сэкономить на расходах на отопление в зимний период».

Максимальная сумма пособия составляет до десяти тысяч евро на одно жилище. Прием заявок начинается 7 августа в 9 утра и заканчивается 21 августа в 17:00.

Критерии отбора: дом должен быть введен в эксплуатацию до 1 января 2010 года, иметь местное или централизованное отопление и работать на твердом топливе.

Помощь не предоставляется на реконструкцию печей или каминов, поскольку они не являются основными источниками отопления и, следовательно, не оказывают на окружающий воздух воздействия, сравнимого с воздействием основных источников отопления.

Ставка пособия - 70 процентов в Ида-Вирумаа - Йыхви, Кивиыли, Силламяэ; в Йыгеваском уезде - Йыгева, Пыльтсамаа; в Валгаском уезде - Валга, Отепяэ, Тырва.

Ставка пособия в 50 процентов в Таллинне - Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Хааберсти, Пыхья-Таллинн; в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйя, Килинги-Нымме, Пярну.

Мера софинансируется Европейским фондом регионального развития. Регламент мероприятия был разработан Министерством климатических мероприятий, а заявка будет открыта в государственной среде электронной поддержки.

Более подробную информацию о том, как подать заявку, можно найти на сайте kredex.ee/application-support, а вопросы можно направлять по электронной почте eramu@kredex.ee.