Читатель Rus.Postimees Геннадий попал в неприятную ситуацию: прожив в гражданском браке около шести лет, он, по его собственным словам, вложил в ремонт квартиры сожительницы значительную сумму, но после расставания с ней был выставлен за дверь. Имеет ли он право на какую-то компенсацию?
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Вложил в квартиру сожительницы 35 000 евро, а после расставания был выставлен за дверь. Имею ли я право на компенсацию?
Как отметил читатель, он состоял в гражданском браке с 2018 года, но сейчас отношениям пришел конец. «Гражданская жена выставила меня за дверь. Я проживал в ее квартире, за это время вложил в ее недвижимость 35 000 евро. Все счета были оформлены через банк. Кроме этого, около десяти раз возил ее на отдых за границу. Сами мы пенсионеры. Имею ли я право на какую-то компенсацию?» - задается вопросом читатель.
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