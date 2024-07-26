Вложил в квартиру сожительницы 35 000 евро, а после расставания был выставлен за дверь. Имею ли я право на компенсацию?

Как отметил читатель, он состоял в гражданском браке с 2018 года, но сейчас отношениям пришел конец. «Гражданская жена выставила меня за дверь. Я проживал в ее квартире, за это время вложил в ее недвижимость 35 000 евро. Все счета были оформлены через банк. Кроме этого, около десяти раз возил ее на отдых за границу. Сами мы пенсионеры. Имею ли я право на какую-то компенсацию?» - задается вопросом читатель.