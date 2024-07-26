ФОТО Пестрые прилавки: лисички привлекают и местных покупателей, и туристов

Среда. На Таллиннском центральном рынке очередной оживленный день, и на фоне звона монет часто звучит слово «лисички». Усердная продавщица Эмили, наполняющая коробки грибами, сообщает Postimees, что лисички отрывают с руками и спрос на них чрезвычайно велик.