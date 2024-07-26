Самым популярным товаром на таллиннских рынках являются лисички, которые в больших количествах появились благодаря теплым летним дождям. Цены на эти грибы также ниже, чем в прошлом году.
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ФОТО ⟩ Пестрые прилавки: лисички привлекают как местных покупателей, так и туристов
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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