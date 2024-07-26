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ФОТО Пестрые прилавки: лисички привлекают как местных покупателей, так и туристов

Трийну Ресс
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Продавцы успешно справляются с высоким спросом, поскольку теплые летние дожди сделали свое дело: лес украшает желтый ковер из грибов.
Продавцы успешно справляются с высоким спросом, поскольку теплые летние дожди сделали свое дело: лес украшает желтый ковер из грибов. Фото: Rasmus Rebase

Самым популярным товаром на таллиннских рынках являются лисички, которые в больших количествах появились благодаря теплым летним дождям. Цены на эти грибы также ниже, чем в прошлом году.

Перевод: Ева Ойжинская

Среда. На Центральном рынке Таллинна очередной оживленный день, и на фоне звона монет часто звучит слово «лисички». Усердная продавщица Эмили, заполняющая коробки грибами, сообщает Postimees, что лисички разлетаются как горячие пирожки, и спрос на них чрезвычайно велик.

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