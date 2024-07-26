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Барометр потребности в рабочей силе: каких специалистов не хватает, а каких слишком много?

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Барометр потребности в рабочей силе также показывает, что в настоящее время преимущество на рынке труда находится на стороне работодателей, и соискателям работы приходится прилагать больше усилий для ее поиска.
Барометр потребности в рабочей силе также показывает, что в настоящее время преимущество на рынке труда находится на стороне работодателей, и соискателям работы приходится прилагать больше усилий для ее поиска. Фото: Mailiis Ollino

Дважды в год Касса по безработице проводит исследование рынка труда, известное как барометр потребности в рабочей силе, которое используется для прогнозирования потребности в кадрах по различным профессиям. Прогноз показывает, что затяжной экономический кризис оставил свой след на рынке труда.

Перевод: Валерия Ермакова

Барометр потребности в рабочей силе составляется экспертами Кассы по безработице вместе с местными работодателями, региональными центрами развития, профессиональными и высшими учебными заведениями, а также порталами по трудоустройству. В исследовании профессии делятся на пять категорий: очень большой дефицит, дефицит, пропорционально спросу, много и в избытке.

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