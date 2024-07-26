Барометр потребности в рабочей силе: каких специалистов не хватает, а каких слишком много?

Барометр потребности в рабочей силе составляется экспертами Кассы по безработице вместе с местными работодателями, региональными центрами развития, профессиональными и высшими учебными заведениями, а также порталами по трудоустройству. В исследовании профессии делятся на пять категорий: очень большой дефицит, дефицит, пропорционально спросу, много и в избытке.