Дважды в год Касса по безработице проводит исследование рынка труда, известное как барометр потребности в рабочей силе, которое используется для прогнозирования потребности в кадрах по различным профессиям. Прогноз показывает, что затяжной экономический кризис оставил свой след на рынке труда.
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Барометр потребности в рабочей силе: каких специалистов не хватает, а каких слишком много?
Перевод: Валерия Ермакова
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