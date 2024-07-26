Сегодня министр обороны Ханно Певкур объявил, что выдвинет дипломата Каймо Кууска кандидатом на пост канцлера Минобороны. Кусти Сальм, который покинет эту должность в конце августа по собственному желанию, сообщил, что начнет рассматривать предложения о работе только после завершения своих обязанностей.
Перевод: Валерия Ермакова
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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