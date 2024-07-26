На внеочередном заседании финансовая комиссия Рийгикогу приняла решение внести изменения в проект Закона о налоге на моторные транспортные средства. Согласно поправкам, вместо освобождения от уплаты налога, предусмотренного для автомобилей, переоборудованных или приспособленных для использования людьми с ограниченными возможностями, будут введены меры поддержки.
Комиссия внесла изменения в законопроект о налоге на моторные транспортные средства
15 июля Рийгикогу решил не принимать в неизмененном виде не провозглашенный президентом Закон о налоге на моторные транспортные средства (364 UA) и назначил 19 июля сроком представления поправок к закону.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн сказала, что к законопроекту поступило 374 предложения о внесении поправок. Они были скомпонованы по представившим предложения, после чего объединены по статьям, в результате составив 33 предложения о внесении поправок.
Комиссия со своей стороны также внесла в документ три изменения. По словам Аккерманн, представленные со стороны финансовой комиссии поправки к законопроекту, второе чтение которого пройдет на внеочередном заседании Рийгикогу 29 июля, в первую очередь касаются социальной сферы.
«В начале недели прошло внеочередное заседание, на котором финансовая комиссия, комиссия по социальным делам, представители Министерства социальных дел и Палаты людей с ограниченными возможностями обсудили представленные Министерством социальных дел изменения, касающиеся людей с ограниченными возможностями и влияния, которое окажет на них налог на моторные транспортные средства», - пояснила Аккерманн.
«В одобренном сегодня финансовой комиссией законопроекте было упразднено налоговое исключение для людей с ограниченными возможностями. Но будут повышены направленные на них пособия, а также доля участия государства при приобретении вспомогательных средств. Помимо этого, людям с ограниченными возможностями планируется выплатить единовременное пособие, чтобы смягчить разницу в сроках вступления в силу налога на моторные транспортные средства и поправок к Закону о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями», - сказала Аккерманн.
По словам председателя комиссии по социальным делам Ынне Пиллак, повышение пособий для людей с ограниченными возможностями крайне необходимо, так как показатели относительной бедности среди этой группы населения существенно выше, чем среди других.
«Любое повышение налогов тяжело сказывается на уязвимых целевых группах. И полностью приветствуется, что повышение пособий людям с ограниченными возможностями, пребывавшее до сих пор в подготовительной фазе, будет осуществлено уже с введением налога на моторные транспортные средства», - сказала она.
«С повышением пособий сократится доля самофинансирования при покупке вспомогательных средств как для детей, так и для совершеннолетних, а люди трудоспособного возраста смогут ходатайствовать о получении вспомогательных средств по льготным ценам без установления степени недуга или сокращения трудоспособности. Благодаря этим изменениям доступность вспомогательных средств вырастет, и нуждающиеся в них смогут быстрее их получить», - добавила она.
Согласно законопроекту, социальные пособия для людей с ограниченными возможностями будут выплачиваться ежемесячно людям со средней, тяжелой или глубокой степенью недуга, с целью частичной компенсации дополнительных расходов. Согласно предложенной поправке, пособия для детей и людей трудоспособного возраста с тяжелым и глубоким недугом будут повышены; также пособия для людей трудоспособного возраста с тяжелым и глубоким недугом будут приведены к единой сумме (пособие больше не будет зависеть от колебаний функции).
Таким образом, люди с ограниченными возможностями будут ежемесячно получать важные дополнительные пособия. Пособие по инвалидности для детей и людей трудоспособного возраста со средней степенью недуга, а также пособие по инвалидности для пенсионеров будут округлены в бо́льшую сторону. Изменение затронет всех детей и людей трудоспособного возраста с тяжелой или глубокой степенью недуга.
Поправки к закону по планам повысят пособия детям с тяжелой и глубокой степенью недуга до 180 и 270 евро, соответственно, что ежемесячно будет приносить дополнительные поступления их семьям в размере 18,91 и 28,36 евро.
Пособие людям трудоспособного возраста с глубокой степенью недуга будет повышено до 100 евро, что позволит им ежемесячно получать дополнительно 46,3–56,53 евро. Пособие людям трудоспособного возраста с тяжелой степенью недуга будет унифицировано до суммы 50 евро, что ежемесячно обеспечит им дополнительные поступления в размере 0,91–15,22 евро.
В 2025 году также планируется выплата единовременного пособия по инвалидности детям и людям трудоспособного возраста с тяжелой и глубокой степенью недуга, чтобы компенсировать дополнительные расходы, сопряженные с введением налога на моторные транспортные средства, до вступления в силу поправок к Закону о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями.
Финансовая комиссия одобрила и упразднение требования об определении степени инвалидности и потери трудоспособности при ходатайстве о государственной льготе на приобретение вспомогательных средств. В результате поправки во всех возрастных группах степень тяжести недуга или уровень потери трудоспособности не будут считаться основанием для получения государственной льготы на приобретение вспомогательных средств.
В дальнейшем за основу будет браться реальная потребность человека во вспомогательном средстве, которую будет устанавливать специалист, выдающий справку на вспомогательное средство.
Для детей в возрасте до 18 лет это означает, что если потребность во вспомогательном оборудовании была выявлена, государство будет компенсировать до 90% стоимости оборудования. Если во вспомогательном средстве нуждается человек трудоспособного возраста, государство в соответствии с нуждами компенсирует ему 40-90% стоимости вспомогательного оборудования согласно перечню вспомогательных средств.
Проект закона о налоге на моторные транспортные средства направлен на второе и третье чтение пленарному заседанию Рийгикогу. Внеочередные заседания, на которых будет рассмотрен законопроект, состоятся 29 июля. Согласно законопроекту, вступление закона в силу запланировано на 1 января 2025 года; положения, касающиеся пособий и вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями, вступят в силу в июне 2025 года.