Комиссия внесла изменения в законопроект о налоге на моторные транспортные средства

По словам председателя комиссии по социальным делам Ынне Пиллак, повышение пособий для людей с ограниченными возможностями крайне необходимо, так как показатели относительной бедности среди этой группы населения существенно выше, чем среди других.

«Любое повышение налогов тяжело сказывается на уязвимых целевых группах. И полностью приветствуется, что повышение пособий людям с ограниченными возможностями, пребывавшее до сих пор в подготовительной фазе, будет осуществлено уже с введением налога на моторные транспортные средства», - сказала она.

«С повышением пособий сократится доля самофинансирования при покупке вспомогательных средств как для детей, так и для совершеннолетних, а люди трудоспособного возраста смогут ходатайствовать о получении вспомогательных средств по льготным ценам без установления степени недуга или сокращения трудоспособности. Благодаря этим изменениям доступность вспомогательных средств вырастет, и нуждающиеся в них смогут быстрее их получить», - добавила она.

Согласно законопроекту, социальные пособия для людей с ограниченными возможностями будут выплачиваться ежемесячно людям со средней, тяжелой или глубокой степенью недуга, с целью частичной компенсации дополнительных расходов. Согласно предложенной поправке, пособия для детей и людей трудоспособного возраста с тяжелым и глубоким недугом будут повышены; также пособия для людей трудоспособного возраста с тяжелым и глубоким недугом будут приведены к единой сумме (пособие больше не будет зависеть от колебаний функции).

Закон об автоналоге. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann