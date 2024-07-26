За неделю в Таллинне снизились цены на топливо

Как передала пресс-служба предприятия, в Таллинне все цены на топливо за неделю снизились на четыре цента. В латвийской столице цена литра 95-го бензина не изменилась, литр 98-го бензина подорожал на один цент, а дизельное топливо подешевело на ту же сумму. В Вильнюсе все цены на топливо не изменились по сравнению с предыдущей неделей.

В пятницу в столице Эстонии литр 95-го бензина стоил 1,719 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 18 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена литра бензина 98-го бензина в Таллинне составила 1,769 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,569 евро, что на 3,5 цента меньше, чем в Риге, и на семь центов больше, чем в Вильнюсе.