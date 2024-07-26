В начале года ходили слухи о том, что норвежская страховая компания Gjensidige ищет нового владельца для своего бизнеса в странах Балтии. Теперь стало известно, что бизнес Gjensidige покупает страховая компания ERGO, передают «Деловые ведомости».
Слухи оказались правдой: известная страховая компания уходит с местного рынка
Согласно заключенному вчера соглашению, ERGO приобретает за 80 млн евро дочернюю компанию Gjensidige в Литве ADB Gjensidige и ее филиалы в Эстонии и Латвии.
Председатель правления ERGO International AG Оливер Виллмес заявил, что приобретение ADB Gjensidige является важным шагом в реализации бизнес-стратегии ERGO: «Сделка позволит нам еще больше укрепить свои позиции на всех трех стратегически важных рынках и воспользоваться новыми возможностями для устойчивого и прибыльного развития».
В Gjensidige пояснили, что продажа бизнеса в странах Балтии имеет стратегический смысл: как сказал генеральный директор Gjensidige Forsikring ASA Гейр Холмгрен, компания сосредоточится на Скандинавии.
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