КОЛОНКА POSTIMEES Госсектор – на диету!

Перевод: Ева Ойжинская

Нам нужен кто-то вроде доктора Юнана Ноузарадана, который в американских реалити-шоу помогает людям с избыточным весом. По его мнению, человек должен попытаться самостоятельно изменить свою жизнь до хирургического вмешательства. Однако мы часто видим, как доктор Ноузарадан сидит у постели огромного неподвижного пациента и отчитывает его: «Вы снова ели тайком!»

Образно говоря, эстонское государство должно прекратить обжираться тайком; перефразируя хит Лаури Саатпалу из девяностых, государственным деятелям нужно перестать тайком есть мясо в кустах. Это означает, что нужно следить за тем, что говорят, и за тем, что делают: за разговорами о жестких сокращениях должны последовать действия.

И они не должны ограничиваться лишь снижением семейных пособий, которое ударит по самым уязвимым слоям населения. В последнее время мы много слышим о солидарности, о том, что все должны затянуть пояса. Замечательно, но в таком случае хотелось бы видеть, что руководители страны подают личный пример, а не ограничиваются только пиар-акциями, такими как поездки на велосипеде в хорошую погоду.