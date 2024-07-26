Эстонское государство разрослось, и, цитируя Маргуса Цахкна, следует «соскоблить жир». Однако при ближайшем рассмотрении задача оказывается непростой, поскольку в государственном бюджете нет ни одного конкретного места, где можно было бы провести соответствующее сокращение расходов.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Госсектор – на диету!
Перевод: Ева Ойжинская
Нам нужен кто-то вроде доктора Юнана Ноузарадана, который в американских реалити-шоу помогает людям с избыточным весом. По его мнению, человек должен попытаться самостоятельно изменить свою жизнь до хирургического вмешательства. Однако мы часто видим, как доктор Ноузарадан сидит у постели огромного неподвижного пациента и отчитывает его: «Вы снова ели тайком!»
Образно говоря, эстонское государство должно прекратить обжираться тайком; перефразируя хит Лаури Саатпалу из девяностых, государственным деятелям нужно перестать тайком есть мясо в кустах. Это означает, что нужно следить за тем, что говорят, и за тем, что делают: за разговорами о жестких сокращениях должны последовать действия.
И они не должны ограничиваться лишь снижением семейных пособий, которое ударит по самым уязвимым слоям населения. В последнее время мы много слышим о солидарности, о том, что все должны затянуть пояса. Замечательно, но в таком случае хотелось бы видеть, что руководители страны подают личный пример, а не ограничиваются только пиар-акциями, такими как поездки на велосипеде в хорошую погоду.
Зарплаты в нашем государственном секторе похожи на священную корову, к которой многие годы никто не решается прикоснуться. Разумеется, мы говорим не о спасателях или полицейских, которых с каждым годом становится все меньше. Речь идет о министерствах и государственных учреждениях, об их летних корпоративах, дорогостоящих переговорах по бюджету в усадьбах, а также о создании новых министерских должностей в трудные времена.
Зарплаты в нашем государственном секторе похожи на священную корову, к которой многие годы никто не решается прикоснуться
Вспомним, как в начале лета правительство с большой медийной шумихой сумело сократить расходы государственного бюджета на 115 миллионов евро. Среди прочего, гигантскому министерству климата удалось сократить 0,42 процента бюджета. Postimees охарактеризовал произошедшее как «летний кошмар». Postimees охарактеризовал это как «кошмар о сокращениях в летнюю ночь». Мы все понимаем, что это была шутка, замещающая деятельность. На самом деле государственный сектор не сужается, а разрастается: по данным Министерства финансов, за полтора года в госсекторе прибавилось около 6000 новых служащих.
Кажется, что ситуация не улучшается. Все министры говорят о сокращениях, но, учитывая приближающиеся выборы в местные самоуправления, никто не хочет предпринимать решительные, но непопулярные шаги. Эстонское государство за эти годы значительно разрослось, и в бюджете появились фиксированные большие расходы, которые сложно сократить. Мы тратим значительные средства на здравоохранение, социальную сферу и образование, но, возможно, не самым рациональным образом.
Кроме того, к сожалению, заканчивается казавшийся вечным приток средств из Европейского союза, и вскоре нам придется самим вносить вклад в общий бюджет, а также самостоятельно ремонтировать наши культурные центры и спортивные залы.
Однако невозможно провести болезненные сокращения в обществе, если те, кто их осуществляет, не начнут с себя. Государственные руководители должны подавать положительный пример и урезать высокие зарплаты в государственном секторе.