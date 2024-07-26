В пятницу днем на шоссе Таллинн-Тарту в Харьюмаа столкнулись легковой автомобиль и фургон, скорая помощь доставила водителя автомобиля в больницу.
Серьезное ДТП: водитель легкового автомобиля доставлен в больницу
В 12:56 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Лехмя в волости Раэ, произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 72-летняя женщина за рулем Škoda Rapid выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина, направлявшимся в сторону Таллинна. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, сообщил представитель Департамент полиции и погранохраны.
Оба водителя были трезвы. Подробности аварии устанавливаются.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.