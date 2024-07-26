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Серьезное ДТП: водитель легкового автомобиля доставлен в больницу

rus.postimees.ee
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В пятницу днем ​​на шоссе Таллинн-Тарту в Харьюмаа столкнулись легковой автомобиль и фургон, скорая помощь доставила водителя автомобиля в больницу.

В 12:56 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Лехмя в волости Раэ, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 72-летняя женщина за рулем Škoda Rapid выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина, направлявшимся в сторону Таллинна. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, сообщил представитель Департамент полиции и погранохраны.

Оба водителя были трезвы. Подробности аварии устанавливаются.

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