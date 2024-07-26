Каждый пятый житель Эстонии использует навигационные приложения, чтобы избежать полиции

Об этом BNS сообщила в своем пресс-релизе компания Balcia, отметив, что каждый пятый использует популярные мобильные приложения, наподобие Waze, чтобы узнать, где на текущем маршруте находится полиция.

Приложениями для этой цели пользуются почти вдвое больше мужчин, чем женщин, причем навигационные приложения больше всего помогают водителям в возрасте 18-29 лет. Чаще всего используют такие приложения те, кто водят машину каждый день (24% респондентов). Чем реже человек водит машину, тем меньше он пользуется подобными приложениями.

Впрочем, в основном навигационные приложения используют по назначению: чтобы найти наиболее быстрый маршрут (80% респондентов), облегчить планирование поездки (73%) и избежать пробок (47%).

«Навигационные приложения очень популярны среди жителей Эстонии - опрос показал, что то или иное приложение используют практически все водители. Современные приложения предоставляют информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени, и это, вероятно, причина того, почему они так часто используются, особенно молодежью», - пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

Следующими по популярности функциями приложений были поиск таких мест, как рестораны или заправки (31%), и возможность избежать полиции (21%).

«На дороге всегда нужно быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать других водителей. Самое плохое - это не встретить полицию, а стать причиной аварии и ущерба, - отметил Семенов. - Поэтому полицию следует рассматривать скорее как помощника, который способствует тому, чтобы дорожное движение было более плавным и эффективным».

По словам Семенова, любителям приложений также стоит ознакомиться с мобильным приложением Balcia, где можно приобрести дорожное страхование и страхование каско, а также изучить анализ рисков в районе своего дома, который показывает, насколько там вероятны аварии.

«Знание опасных зон заранее мотивирует водителей быть в этих местах более внимательными и, надеюсь, способствует безопасности движения в целом», - добавил Семенов.