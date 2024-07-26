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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Загоревшийся на балконе электросамокат, кража смартфонов из квартиры, упавшие на дорогу деревья

rus.postimees.ee
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Поваленное дерево. Иллюстративное фото.
Поваленное дерево. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже смартфонов из квартиры, а также об изъятии двух значков с символикой Советского Союза у гражданина Норвегии на погранпункте в Нарве. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся на балконе электросамокате и об упавших на дорогу деревьях, которые полностью заблокировали движение.

Насилие

25 июля поступило сообщение, что на улице Суур-Карья в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого четверо неизвестных нанесли телесные повреждения 19-летней и 20-летней женщинам и 27-летнему мужчине.

25 июля поступило сообщение, что 31-летний мужчина избил свою 34-летнюю сожительницу в квартире на улице Кари в Пыхья-Таллинне.

25 июля в полицию поступило сообщение, что в волости Тырва 56-летний мужчина напал на 24-летнюю, 35-летнюю женщин и 32-летнего мужчину. Полиция задержала нападавшего.

24 июля поступило сообщение, что в волости Виру-Нигула 40-летний мужчина напал на 70-летнего. Полиция задержала нападавшего.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

Полиция получила сообщение, что в период с 18 по 19 июля из квартиры дома на улице Кренгольми в Нарве были украдены телефоны Poco C65 и Honor 7S, а также наушники Redmi Buds 4 Active. Ущерб составил примерно 290 евро.

Полиция получила сообщение, что 19 июля со стоянки дома отдыха на улице Вирулазе в волости Тойла был украден черный велосипед. Ущерб составил около 450 евро.

Безопасность на границе

25 июля гражданину Республики Казахстан 1981 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд сроком на один месяц, так как у него отсутствовал вид на жительство.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан России и одного гражданина Молдовы

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и одного гражданина Украины.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

25 июля сотрудники Тартуского службы обнаружили при проверке документов гражданина Нигерии, что он находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований 239 дней, и все это время в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на год и шесть месяцев.

25 июля на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Норвегии, у которого при осмотре вещей были обнаружены два значка с символикой Советского Союза. Внимание человека было обращено на то, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданин Норвегии сдал эти предметы и продолжил путь.

25 июля миграционные сотрудники Идаской префектуры провели проверку в одной из компаний Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, имеют ли работающие там люди законное основание для пребывания и работы в стране. Было обнаружено, что краткосрочное трудоустройство одного иностранца не было оформлено должным образом. Ему был назначен штраф в размере 200 евро.

ДТП

25 июля в 17:53 спасатели выехали в деревню Кисувере в волости Хальяла на шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль с тремя пассажирами съехал с дороги. Автомобиль остался на колесах. Спасатели сняли клеммы с аккумулятора автомобиля, а медики осмотрели пассажиров на месте. Никто не пострадал, и на месте осталась полиция для дальнейшего разбирательства.

25 июля в 9:05 спасатели получили вызов на место ДТП на улице Сыбра в Тарту. Они устранили риск возгорания в двух столкнувшихся автомобилях и покрыли вытекшие жидкости абсорбирующим веществом.

Пожары

25 июля в 15:46 спасатели получили сообщение, что в деревне Румму волости Ляэне-Харью возле озера Румму из леса поднимается черный дым. Сообщивший утверждал, что дым появился после удара молнии. На место прибыли спасатели-добровольцы Сауэ и профессиональные спасатели Кейла и Палдиски, которые не обнаружили ни дыма, ни огня. Встретившись с заявителем, они направились к предполагаемому источнику дыма. С его помощью под лесным покровом был найден тлеющий костер, который, вероятно, был источником видимого дыма, но начавшийся ливень уже его потушил. Опасности не было, и спасатели завершили работу.

26 июля в 2:28 в деревне Таэбла волости Ляэне-Нигула загорелся балкон на третьем этаже квартиры. По прибытии спасателей огонь полыхал открытым пламенем, но не проник в жилые помещения. Вероятной причиной возгорания стал стоявший на балконе электросамокат. Пожар был ликвидирован в 3:20.

25 июля в 14:38 в Центр тревоги поступило сообщение о лесном пожаре под линиями электропередач в деревне Перятси в Нарва-Йыэсуу. На место прибыли спасатели Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. На месте был запущен дрон для определения масштаба пожара. Используя два квадроцикла, пожар был локализован к 15:38 и полностью потушен к 19:39. В общей сложности сгорело около двух гектаров сухой травы и торфа.

Лесной пожар в деревне Перятси в Нарва-Йыэсуу.
Лесной пожар в деревне Перятси в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ida päästekeskus

26 июля в 4:59 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании рубероида на крыше производственного здания на улице Нийду в Пярну. Работники на месте тушили его огнетушителями, но потребовалась помощь спасателей, так как огонь проник в конструкции здания. Спасатели начали разбирать конструкции и тушить огонь. Внутрь здания огонь не проник. Пожар был ликвидирован в 6:29. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар на крыше производственного здания.
Пожар на крыше производственного здания. Фото: Lääne päästekeskus

Прочее

25 июля в 18:18 в Центр тревоги поступило сообщение о трех деревьях, упавших на дорогу и полностью заблокировавших движение в деревне Мюнди в Пайде. Спасатели убрали препятствия с дороги. В 20:30 поступило сообщение о следующем дереве, заблокировавшем дорогу в деревне Койги. Спасатели также освободили дорогу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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