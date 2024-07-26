СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Загоревшийся на балконе электросамокат, кража смартфонов из квартиры, упавшие на дорогу деревья

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

25 июля сотрудники Тартуского службы обнаружили при проверке документов гражданина Нигерии, что он находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований 239 дней, и все это время в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на год и шесть месяцев.

25 июля на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Норвегии, у которого при осмотре вещей были обнаружены два значка с символикой Советского Союза. Внимание человека было обращено на то, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданин Норвегии сдал эти предметы и продолжил путь.

25 июля миграционные сотрудники Идаской префектуры провели проверку в одной из компаний Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, имеют ли работающие там люди законное основание для пребывания и работы в стране. Было обнаружено, что краткосрочное трудоустройство одного иностранца не было оформлено должным образом. Ему был назначен штраф в размере 200 евро.

ДТП