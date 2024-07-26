В Эстонии выросла занятость украинцев с временной защитой, работают уже почти 60%

По данным Департамента социального страхования (SKA), число людей, нуждающихся в поддержке, сократилось.

Согласно информации Департамента полиции и погранохраны (PPA), на этой неделе в Эстонии под временной защитой находятся 33 412 украинских беженцев.

Как сообщил пресс-секретарь PPA Мартин Райд, на 21 июля этого года было подано 3000 заявлений на временную защиту. Временная защита для граждан Украины не является обязательной, поскольку украинцы имеют право находиться в Эстонии без подачи такого заявления.

Количество украинцев трудоспособного возраста составляет около 20 тысяч человек. По данным за первый квартал 2024 года, из всех украинцев с временной защитой в Эстонии работали 57%, что почти на десять процентных пунктов больше, чем год назад.

Большинство украинцев, 39%, занимаются низкоквалифицированным трудом,16,8% - в сфере услуг и торговли. В промышленности заняты 24,8% трудоустроенных, еще 16,4% занимаются административной работой.

Средняя заработная плата трудоустроенных украинцев в первом квартале года составляла 1424 евро, тогда как для эстонцев это 1933 евро.

Не работают около 3100 украинцев. Они составляют 6,5% от всех безработных в Эстонии.

На украинцев, получающих социальные выплаты, на государственном уровне за первые три месяца года выплатили семь миллионов евро. На уровне местных органов власти за первое полугодие на выплаты украинцам потратили девять миллионов евро.

Руководитель миграционной группы отдела SKA Лийс Палоотс сказала, что количество украинцев среди лиц, которые получат социальные выплаты на проживание, снизилось. Среди всех получателей выплат от местных органов власти украинцы с временной защитой составляют менее половины.

Украинские беженцы, получившие вид на жительство в Эстонии, обладают теми же правами и обязанностями, включая компенсации и пособия. Исключением является пенсия: беженцы пенсионного возраста имеют право на поддержку, равную разнице между эстонской и зарубежной пенсией, если у них нет трудового стажа в Эстонии.